رجوي تدعو لتوسيع 'الانتفاضة' لإسقاط نظام الملالي

طهران - حثت زعيمة المعارضة الإيرانية في المنفى، مريم رجوي، الخميس، الإيرانيين على دعم الاحتجاجات وتوسيعها ضد حكومة البلاد.

ودعت رجوي في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، "جميع المواطنين الإيرانيين وخاصة الشباب، على دعم الانتفاضة لإسقاط نظام الملالي".

وقالت رجوي إن ثروات وعوائد البلد "تستنزف للأجهزة العسكرية والأمنية من قبل قادة النظام".

نظم مئات الأشخاص احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسات إيران في الشرق الأوسط الخميس، في محافظة خراسان رضوى شمال شرقي إيران.

وذكرت تقارير إعلامية أن الاحتجاجات جرت الخميس في مدن مشهد ونيشابور وكشمار، وزعمت مواقع التواصل الاجتماعي مشاركة الآلاف في تلك الاحتجاجات.

وأفادت التقارير الإعلامية بوقوع اشتباكات في ساحة الشهداء في مشهد، بين المتظاهرين وقوات الأمن والشرطة ، مع حدوث بعض الاعتقالات.

وطالب بعض المتظاهرين في مشهد الرئيس حسن روحاني بالتنحي، وألقوا عليه باللوم لعدم تمكنه من تحقيق الإصلاحات الاقتصادية على الرغم من التوصل إلى الاتفاق المبرم مع المجتمع الدولي.

كما ندد المتظاهرون بسياسة إيران في التدخل في الأراضي الفلسطينية وسورية ولبنان، قائلين إنه من الأفضل لحكومة طهران أن تهتم برعاية مصالح الإيرانيين الذين يعانون نتيجة هذه السياسات.

إذ ردد المتظاهرون "الموت للديكتاتور" و"لا غزة ولا لبنان، حياتي لإيران"، في إشارة إلى الغضب في بعض الدوائر بتركيز الحكومة على القضايا الإقليمية بدلا من تحسين الظروف داخل البلاد.

والوعد بإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية.

ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40 بالمئة في ظل حكم سلفه محمود احمدي نجاد.

لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقض الاستثمارات، ونسبة البطالة تبلغ رسميا 12 بالمئة، لكن الأرجح أن تكون أكثر في الواقع بحسب محللين.

وذكرت بعض التقارير أن احتجاجات على البطالة نظمت هذا الأسبوع في أصفهان، ثالث أكبر مدن إيران، بعد طهران ومشهد.

وسبق أن حذر مسؤولون في أصفهان من تفاقم المشاكل المتعلقة بالبطالة، إذ إن أكثر من 27 ألف شخص أقيلوا خلال الأشهر التسعة الماضية جراء إغلاق مختلف الشركات.