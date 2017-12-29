بكين تنفي انتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

بكين - رفضت الصين الجمعة الاتهامات التي وجهها إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية من خلال السماح بعبور ناقلات نفط إلى هذا البلد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن "شن حملة بدون سبب عبر وسائل الإعلام لا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون"، ردا على سؤال حول تغريدة لترامب اعتبر فيها أن بكين "ضبطت بالجرم المشهود" تبيع بيونغيانغ كميات من النفط.

كما نفت الصين الجمعة التقارير التي أفادت بقيام سفن صينية ببيع نفط لكوريا الشمالية مضيفة أن الصين لن تسمح أبدا لشركاتها بانتهاك قرارات الأمم المتحدة.

وأكدت هوا متحدثة إلى الصحافة أن الصين التي تؤمن 90 بالمئة من تجارة بيونغيانغ الخارجية، لا تجيز لمواطنيها ولا لشركاتها انتهاك قرارات الأمم المتحدة.

ووصفت المعلومات التي أفادت أنه يتم نقل حمولات النفط من سفن صينية إلى سفن كورية شمالية في عرض البحر بأنها "غير صحيحة".

وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الولايات المتحدة تملك معلومات تفيد بأن "بعض السفن تقوم بأنشطة محظورة من الأمم المتحدة بما فيها نقل منتجات نفطية مكررة من سفينة إلى سفينة أخرى ونقل حمولات من الفحم قادمة من كوريا الشمالية".

وقال المسؤول "لدينا أدلة على أن بعض السفن المشاركة في هذه الأنشطة تملكها شركات عدة دول بما فيها الصين".

وعلى الإثر، كتب ترامب على تويتر "ضبطت بالجرم المشهود"، معربا عن "خيبة أمل شديدة لرؤية الصين تسمح بدخول النفط إلى كوريا الشمالية".

وتابع محذرا "لن يكون هناك أبدا حل ودي للمشكلة مع كوريا الشمالية إذا ما استمر ذلك".

ولم يلوح بشكل واضح بشن ضربات عسكرية، لكنه سبق أن توعد في الأشهر الأخيرة بـ"التدمير الكامل" لكوريا الشمالية في حال بادر نظام كيم جونغ أون إلى شن هجوم.

كما كشفت وزارة خارجية كوريا الجنوبية الجمعة أن سيول قامت في تشرين الثاني/نوفمبر باعتراض سفينة من هونغ كونغ بشكل عابر وتفتيشها لنقلها منتجات نفطية إلى سفينة كورية شمالية.

وفرض مجلس الأمن الدولي الخميس حظرا على أربع سفن شحن كورية شمالية يمنع عليها دخول أي مرفأ في العالم للاشتباه بنقلها بضائع مشمولة بالعقوبات الدولية على بيونغيانغ، فيما فشل في استهداف ست سفن أخرى بالحظر بسبب معارضة بكين.

وكانت الأمم المتحدة حظرت في تشرين الأول/أكتوبر أربع سفن ترفع أعلام القمر وسانت كيتس ونيفيس وكمبوديا وكوريا الشمالية من دخول مرافئ العالم، في خطوة شكلت سابقة في تاريخ المنظمة الدولية.

وعرضت الولايات المتحدة قائمة من عشر سفن دعت إلى حظرها لكن دبلوماسيا قال طالبا عدم كشف اسمه إنه "تمت الموافقة على أربع سفن فقط ولكن الباب ما زال مفتوحا" أمام حظر السفن الأخرى.