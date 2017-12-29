هل ورّث نوت 7 هاتف سامسونغ الأحدث عيوب البطاريات؟

سيول - يبدو ان هاتف سامسونغ نوت 7 ذي السجل الحافل في مشاكل البطاريات ورث الجيل الاحدث نوت 7 اكثر من بعض الخصائص التقنية.

وقالت تقارير ان المشاكل المتعلقة ببطاريات هواتف سامسونغ عاودت الظهور من جديد في غالاكسي نوت 8.

وقال موقع "مشابل" الأميركي إن عددا من مستخدمي أجهزة نوت 8 اشتكوا عن توقف أجهزتهم عن العمل بشكل كامل عند انتهاء الشحن.

وبحسب المستخدمين، فإن أجهزة "نوت 8" تتوقف كاملا عن الاستجابة فور انتهاء البطارية، أي تتوقف عن العمل أولا، ثم لا تستجيب للشحن ثانيا حتى مع تغيير الوصلة أو نوع الشاحن.

ونقل مشابل عن مدون تجربته وهو يقول: "تحتاج بعض الأجهزة كمية ضئيلة من التيار لتشغيل الشحن. يمكنك الحصول على بضع ثوان من الشحن ثم فصل الشحن لـ30 ثانية".

وأضاف "يمكنك فعل هذا أكثر من مرة ليعود جهازك للعمل، في بعض الأحيان استغرق الأمر 20 دقيقة من توصيل الشحن ثم فصله، لقد نجحت معي هذه التجربة".

وتنتشر تلك المُشكلة بشكل عام بين مستخدمي نوت 8 في الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي قد يكون السبب معالجات شركة كوالكوم سناب دراغون، لأنها مُعتمدة في تلك الأجهزة حصريا.

وفي حالات قليلة، تعود الأجهزة للاستجابة أو على الأقل للشحن. لكنها لا تعمل أبدا، وهذا قد يعني أن المشكلة برمجية بشكل كبير ولا علاقة للمكوّنات الداخلية بها مثلما هو الحال في مشاكل البطارية التي ظهرت في نوت 7.

ولم تعلق سامسونغ على الحادثة، ولكنها تكتفي باستبدال أجهزة المستخدمين بأجهزة معادة التصنيع، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن عدم استبدالها بأجهزة جديدة كليا.