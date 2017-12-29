   
 
 

First Published: 2017-12-29

توقيع اتفاق صفقة اس 400 بين روسيا وتركيا
 

قلق غربي من الصفقة الغرب على خلفية انتماء تركيا لحلف شمال الأطلسي ولا يمكن دمج النظام الصاروخي في الهيكل العسكري للحلف.
 

ميدل ايست أونلاين

قيمت الصفقة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار

أنقرة- قالت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية ووسائل إعلام أخرى الجمعة إن تركيا وروسيا وقعتا اتفاقا بخصوص إمداد أنقرة بصواريخ أرض-جو روسية من الطراز إس-400.

ويسبب الاتفاق بشأن الصواريخ، الذي تردد أن قيمته تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، قلقا في الغرب لأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي ولأنه لا يمكن دمج النظام الصاروخي في الهيكل العسكري للحلف.

واثارت الصفقة قلقا في الغرب لأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي لكن لا يمكن دمج منظومة الصواريخ الروسية في الهيكل العسكري للحلف. والعلاقات بين موسكو والحلف العسكري الغربي متوترة.

وقال تشيميزوف للصحيفة إن تركيا أول من سيملك منظومة صواريخ إس-400 المتطورة من بين أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وأضاف أن وزارتي المالية في روسيا وتركيا أنهتا بالفعل المحادثات الخاصة بتمويل الصفقة وأنه لم يتبق سوى المصادقة على الوثائق النهائية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان قد ناقشا الصفقة خلال زيارة بوتين إلى أنقرة في وقت سابق.

وتعد اتفاقية شراء أحدث منظومات صواريخ أرض- جو الروسية أهم صفقة تجريها تركيا خارج الحلف الأطلسي وتأتي وسط توتر العلاقات بين أنقرة ودول غربية. وقدرت قيمة العقد بنحو ملياري دولار، بحسب تقارير.

وأثار قرار تركيا شراء المنظومة الروسية القلق لدى دول الحلف الأطلسي. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت سابق إنها "عموما فكرة جيدة" أن تشتري معدات قابلة للتشغيل مع أنظمة عسكرية أخرى للحلف. وإلى جانب تركيا، تجري روسيا مفاوضات لبيع المنظومة إلى السعودية.

كما دفعت الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية الدعم الأميركي السخي لأكراد سوريا، أنقرة إلى التقارب مع موسكو الغريم الدولي لواشنطن وحلفائها الغربيين.

لكن من الواضح أن روسيا هي من يمسك بخيوط اللعبة وقد نجحت موسكو في توظيف ورقة المصالح لكسب تركيا في صفها ودفعها لمجاراة الأجندة الروسية في المنطقة وتحديدا في ما يخص الملف السوري.

وكانت تركيا إلى وقت قريب تدعم المعارضة السورية بما فيها جماعات اسلامية متشددة وتنادي بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد حليف روسيا، لكنها خففت في الفترة الماضية من انتقادها للأسد وبدت أكثر مرونة حيال مصير الرئيس السوري مدفوعة بالحفاظ على مصالحها مع موسكو.
 

باريس تعمل على تفكيك شبكة غسيل أموال مرتبطة بحزب الله

استشراء الفساد بالعراق مع غياب إرادة سياسية لمحاسبة رموزه

عشرة قتلى في هجوم مسلح على كنيسة جنوب القاهرة

الجيش الليبي يعلن تحرير بنغازي بالكامل

'مكة الجديدة' تستوعب ثلاثين مليون حاجا ومعتمرا

مقتل ضابط وخمسة جنود مصريين في هجوم ارهابي بسيناء

ملف سد النهضة محور مباحثات مصرية اماراتية

وزير خارجية لبنان لا يرى مشكلة فكرية مع اسرائيل

بغداد تفاقم أزمة اربيل بتمديد الحظر على الرحلات إلى كردستان

الجيش الليبي يمتلك تسجيلات تثبت تورط قطر بدعم القاعدة

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

 
>>