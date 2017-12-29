أحمد عز إرهابي في 'أبوعمر المصري'

القاهرة - يصافح الممثل المصري أحمد عز الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "أبوعمر المصري" المقرر عرضه في رمضان القادم.

ويشارك في بطولة العمل الجديد أروى جودة ودينا الشربيني وسناء شافع وأحمد العوضي.

والمسلسل مأخوذ من روايتين للكاتب عزالدين شكري فشير، وهما "أبوعمر المصري" و"مقتل فخرالدين".

ونشر المخرج أحمد خالد موسى صورة للبوستر المبدئي الخاص بالمسلسل.

وأعلن المنتج طارق الجنايني عن تفاصيل التعاقد مع ابطال العمل، وأكد أن مريم نعوم ستكتب سيناريو المسلسل، والإخراج سيكون من نصيب أحمد خالد موسى.

وقال النجم احمد عز : "المسلسل سيكون عملاً استثنائياً في حياتي الفنية، لأن الرواية الخاصة به حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها في الأسواق".

وتتمحور الرواية حول تحول الطاقة الدينية المعتدلة المنيرة لدروب الحياة إلى آداة مدمرة للعقول وللعلاقات بين الأفراد ومصائر الأمم على يد قلة جاهلة ومتطرفة تناصر لغة الارهاب والعنف والدماء.

وتدور أحداث المسلسل حول رحلة تحول حياة فخرالدين الشخصية التي يجسدها النجم أحمد عز من المحاماة إلى مستنقع الإرهاب.

ويلقي عز الضوء على ما يدور في كواليس الجماعات الإرهابية المتمركزة في أفغانستان، وكيف تعد كوادرها وتلقنها أساليبها الإجرامية، من خلال قصة محام مصري ينتقل للحياة بالسودان ليعمل في مشروع استثماري، لكنه مع مرور الوقت ينتمي إلى جماعة متطرفة تتورط في تفجير السفارة المصرية بالسودان.

ويسافر بطل العمل بعد ذلك إلى أفغانستان، ويقيم في معسكر خاص بالجماعات المتطرفة، ويتحول من إنسان مسالم إلى إرهابي مهمته حصد الأرواح، لكنه يقرر بعد ذلك العودة إلى وطنه، ليثأر لنفسه ممن كانوا سببًا في انحرافه الاخلاقي والديني.

ويعرف مع تتالي الاحداث أن الجماعات المتطرفة في السودان تنوي قتل طفله بعدما اتهمته بخيانتها.

ويعود عز للشاشة بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أعماله الدرامية "الاكسلانس".

ويراهن عز على التجديد في أدواره في كل مرة، واستطاع في اخر اعماله السينمائية "الخلية" ان يشد انتباه المتفرج بتجسيده لدور رجل شرطة.

وقام النجم المصري المعروف بوسامته واتقانه ادوار الشاب الرومانسي والثري والانيق ان يقدم دوره الاخير بشكل مختلف يغلب عليه طابع الشاب الصارم والذي يضحي براحته وحياته الخاصة من اجل استقرار وأمن بلده.

وجسد عز خلال أحداث "الخلية" شخصية ضابط شرطة يتخصص في عمليات مكافحة الإرهاب ومحاربة الفكر الظلامي والمتطرف بواسطة سلطة القانون.

وشملت التدريبات في الفيلم بجانب الفنون القتالية اليدوية والبدنية، التدريب على إطلاق النار أيضا.