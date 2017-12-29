طهران تتوعد بتعامل حازم مع انتفاضة شعبية على الغلاء

طهران - أعلن نائب محافظ طهران، الجمعة، أنه سيتم التعامل بحزم مع أي تجمعات غير مرخص لها في ساحات العاصمة طهران.

وتأتي هذه الخطوة ردا على دعوات أطلقها نشطاء، للتظاهر والانتفاضة ضد السياسة الإيرانية كان أبرزها النداء الذي أطلقته زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي وطالبت فيه خاصة الشباب بالانتفاض لإسقاط نظام الملالي.

كما قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء الجمعة إن رجل دين بارزا في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار مرددين شعارات مناهضة للحكومة.

ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول قضائي قوله في مشهد، أحد أقدس الأماكن لدى الشيعة، إن الشرطة اعتقلت 52 شخصا في المظاهرات التي خرجت الخميس.

والاحتجاجات السياسية نادرة في إيران لكن كثيرا ما يتظاهر عمال بسبب تسريحهم أو عدم تلقيهم رواتبهم.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن رجل الدين البارز المحافظ آية الله أحمد علم الهدى قوله "إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإن الأعداء سينشرون تسجيلات وصورا في إعلامهم ويقولون إن نظام الجمهورية الإسلامية فقد قاعدته الثورية في مشهد".

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون قائلين "الموت (للرئيس حسن) روحاني" و"الموت للدكتاتور". وخرجت احتجاجات أيضا في مدينتين أخريين اثنين على الأقل بشمال شرق البلاد.

وقال علم الهدى ، ممثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في مشهد، إن عددا قليلا من الأشخاص استغل احتجاجات الخميس على ارتفاع الأسعار لرفع شعارات مناهضة لتدخل طهران في نزاعات إقليمية.

وأظهرت مقاطع فيديو متظاهرين يهتفون "اتركوا سوريا، فكروا فينا" في انتقاد لدعم إيران العسكري والمالي للرئيس بشار الأسد الذي يحارب معارضين في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ ستة أعوام.

والوعد بإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب سنوات من العقوبات وسوء الإدارة كان الشعار الأساسي لحكومة روحاني منذ وصوله إلى السلطة عام 2013، وقد ساعده ذلك في الفوز بولاية ثانية.

ونجح روحاني بخفض التضخم بشكل ملحوظ بعد أن كان قد وصل إلى 40 بالمئة في ظل حكم سلفه محمود احمدي نجاد.

لكن الاقتصاد لا يزال يعاني من نقض الاستثمارات، ونسبة البطالة تبلغ رسميا 12 بالمئة، لكن الأرجح أن تكون أكثر في الواقع بحسب محللين.