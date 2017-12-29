انستغرام ينتقي المنشورات الأقرب لميولكم

واشنطن - أطلق تطبيق مشاركة الصور انستغرام المملوك لفيسبوك رسميا ميزة المنشورات الموصى بها، بعد اجتيازها بنجاح فترة تجريبية.

وظهر لكل مستخدمي التطبيق قسم جديد في المساعدة الخاص به لشرح الميزة.

وعند تصفح واجهة إنستغرام الرئيسية سيشاهد المستخدمون قسما جديدا يضم منشورات تم اقتراحها استنادا إلى منشورات أُعجب بها أصحاب حسابات يتابعها المستخدم فعليا.

ويحمل القسم الجديد اسم "موصى بها لك" لتمييزها عن غيرها من المنشورات التي تظهر في الصفحة الرئيسية، وسيضم القسم من ثلاثة إلى خمسة منشورات.

وليست هذه المرة الأولى التي تعرض فيها إنستغرام محتويات موصى بها، ففي السابق كان على المستخدم التوجه إلى قسم "استكشف" لمشاهدة المنشورات والفيديوهات الموصى بها، ولم يكن يتم دفعها للظهور في الصفحة الرئيسية.

وحقن المحتوى الموصى به يُعتبر تغييرا كبيرا إلى حد ما في صفحة التغذية الرئيسية بإنستغرام، وربما أحد أكبر التغييرات منذ البدء بتقديم الإعلانات في صفحة التغذية، الأمر الذي يعني أن المستخدمين الذين يتصفحون صفحة التغذية الرئيسية لن يشاهدوا فقط المنشورات من الحسابات التي يتابعونها مباشرة إلى جانب الإعلانات، بل سيشاهدون أشياء من الشبكة الأوسع.

وتقول إنستغرام إن الميزة الجديدة، التي ستكون متاحة لنظامي آي أو إس وأندرويد، يتم طرحها حاليا للمستخدمين، لكنها لم تذكر متى ستكتمل العملية.

يذكر ان فيسبوك أطلق في بلدان معينة ميزة تسمح للمستخدمين بنشر قصص إنستغرام التي لها شعبية كبيرة عبر الشبكة الاجتماعية، وسوف تنتشر الخاصية حول العالم في الفترة المقبلة.