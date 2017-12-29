مدرب أرسنال لا يخشى فقدان المهاجم سانشيز

لندن - اكد مدرب ارسنال، خامس الدوري الانكليزي لكرة القدم، الفرنسي ارسين فينغر انه لا يخشى رحيل المهاجم الدولي التشيلي المتألق الكسيس سانشيز في سوق الانتقالات الشتوي الذي يفتتح في الاول من كانون الثاني/يناير.

وقال فينغر بعد الفوز على كريستال بالاس الخميس 3-2 "لست خائفا (من الحصول على عرض)، لكن هذا الموضوع سيعود الى التداول بسبب وضعه التعاقدي"، في اشارة الى انتهاء عقده في حزيران/يونيو 2018، .

وسجل سانشيز الذي اجهض الصيف الماضي انتقاله الى مانشستر سيتي، ثنائية في مرمى كريستال بالاس، لكن زملاءه لم يحتفلوا معه عندما سجل الهدف الاول.

ورأى فينغر "اعتقد بأنه كان جيدا الخميس، ومركزا جدا. هذا هو سانشيز لاعب كرة القدم الكبير كما نعرفه. هذا النوع من الاداء الذي ننتظره منه".

واضاف "لم اشكك يوما بالتزامه (تجاه النادي اللندني)، لكن عندما تكون في وضع تعاقدي من هذا النوع، الناس يطرحون عليك اسئلة"، مشيرا الى انه "ليس متخصصا في علم النفس".

واعلن فينغر ايضا ان مفاوضات متوقعة مطلع كانون الثاني/يناير من اجل التمديد لجاك ويلشير الذي استعاد مستواه وينتهي عقده ايضا اواخر حزيران/يونيو المقبل.