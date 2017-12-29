   
 
 

First Published: 2017-12-29

موراي بديلا لديوكوفيتش في دورة ابوظبي الاستعراضية للتنس
 

لاعب التنس الصربي ينسحب من المشاركة في دورة ابوظبي بسبب اصابة في مرفق يده، والبريطاني يحل محله.
 

ميدل ايست أونلاين

ابوظبي فرصة عظيمة لاستعداد لموراي

ابوظبي - اعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش انسحابه من دورة أبوظبي الاستعراضية للتنس حيث كان من المفترض ان يواجه الجمعة في نصف النهائي الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت، وسيحل محله البريطاني اندي موراي.

واعلن المصنف اول في العالم سابقا الذي يعاني من اصابة في مرفق يده، انسحابه في بيان عبر مكتبه الصحافي في بلغراد.

وقال "اصبت بخيبة امل كبيرة لاني اضطررت للانسحاب من دورة ابوظبي. في الايام الاخيرة، شعرت مجددا بآلام في مرفقي، وبعد خضوعي للفحص، نصحني الاطباء بعدم المخاطرة والانسحاب من الدورة واستكمال العلاج".

واضاف ان قرار الانسحاب "قد يكون له تأثير على بداية الموسم وبرنامج مشاركاتي. سيتخذ قرار بهذا الشأن في الايام المقبلة"، تاركا الشكوك تدور حول احتمال عدم مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة من 15 الى 28 كانون الثاني/يناير المقبل.

واكد الصربي البالغ 30 عاما ان عليه "تقبل الوضع الراهن وانتظار نتائج العلاج من اجل العودة الى الملاعب بأسرع وقت ممكن".

وكان مقررا ان يلتقي ديوكوفيتش اليوم مع الاسباني باوتيستا آغوت الذي تغلب امس في الدور الاول على الروسي أندري روبليف 7-5 و6-2، فيما فاز الجنوب افريقي كيفن أندرسون على الاسباني بابلو كارينيو بوستا 6-3 و7-6 (7-2).

وبعد دورة أبوظبي، كان من المفترض ان يشارك ديوكوفيتش الأسبوع المقبل في دورة قطر حيث صنف في المركز الاول.

وارغمت الاصابة في مرفق اليد اليمني التي يلعب بها، ديوكوفيتش المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، على الانسحاب من ربع نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الكبرى، في تموز/يوليو، ثم على وضع حد لموسمه في وقت مبكر.

وسيحل البريطاني اندي موراي محل ديوكوفيتش، وهو قدم الى ابوظبي من اجل ان يتدرب قبل المشاركة في دورة بريزبين الاسترالية التي تنطلق الاحد.

وعلى غرار الصربي، ارغم موراي الذي اعتلى بدوره صدارة التصنيف العالمي، على انهاء موسمه مبكر في تموز/يوليو بسبب اصابة في الورك، وتراجع الى المركز السادس عشر حاليا.
 

باريس تعمل على تفكيك شبكة غسيل أموال مرتبطة بحزب الله

استشراء الفساد بالعراق مع غياب إرادة سياسية لمحاسبة رموزه

عشرة قتلى في هجوم مسلح على كنيسة جنوب القاهرة

الجيش الليبي يعلن تحرير بنغازي بالكامل

'مكة الجديدة' تستوعب ثلاثين مليون حاجا ومعتمرا

مقتل ضابط وخمسة جنود مصريين في هجوم ارهابي بسيناء

ملف سد النهضة محور مباحثات مصرية اماراتية

وزير خارجية لبنان لا يرى مشكلة فكرية مع اسرائيل

بغداد تفاقم أزمة اربيل بتمديد الحظر على الرحلات إلى كردستان

الجيش الليبي يمتلك تسجيلات تثبت تورط قطر بدعم القاعدة

الجيش الليبي يدعم الانتخابات بشرط الإشراف الدولي

 
>>