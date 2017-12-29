العملات المشفرة شبيهة بمخطط احتيالي

نيودلهي - حذرت الهند الجمعة من الاستثمار في العملات المشفرة بما فيها بتكوين وشبهتها بمخططات الاحتيال على طراز "بونزي"، ضامة صوتها الى الكثير من الدول التي اصدرت تحذيرات بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة المالية الهندية في بيان انه رغم انتعاش التبادلات الذي ادى الى ارتفاع هائل للأسعار، فإن العملات المشفرة "لا تتمتع بقيمة ذاتية ولا يدعمها أي نوع من الأصول".

وأضافت "هناك خطر حقيقي ومتزايد بحدوث فقاعة استثمارية على ما يحدث في مخططات على نسق هرم بونزي قد تؤدي إلى انهيار مفاجئ وطويل الامد".

وانهارت اسعار بتكوين بنسبة حوالي 40% من سعر قياسي بلغ 19500 دولار في الشهر الجاري بعد انسحاب مستثمرين نتيجة الصعود الصاروخي الذي سجلته العملة الشديدة التقلب.

وكرر المحللون والحكومات التحذير من فقاعة قد تنفجر في أي وقت بعد تهافت المستثمرين، بما فيهم عدد كبير قليل الخبرة، نحو هذه العملة.

وأكدت الحكومة الهندية على ضرورة توخي المستهلكين "الحذر الشديد لتفادي الوقوع في فخ هذا النوع من الخطط الاحتيالية".

أتى اعلان الحكومة الهندية غداة اعلان كوريا الجنوبية التي تعتبر مركزا للشركات المستندة الى العملات المشفرة انها ستحظر التبادل بالعملات الرقمية.

والثلاثاء اعلنت اسرائيل عن التحرك لحظر تبادل الشركات المتعاملة بالعملات المشفرة في بورصة تل ابيب حتى إقرار قواعد للتحويلات التي تشمل نقودا رقمية.

كما عبر نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي عن القلق من الارتفاع المتواصل في قيمة بتكوين.

كذلك اعتبرت حاكمة البنك المركزي الاميركي جانيت ييلن ان بتكوين ليست عملة وناشدت المصارف التأكد من تقيد تحويلاتها بالعملات الرقمية بقوانين مكافحة تبييض الاموال.