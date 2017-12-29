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كلوب يشيد بتحول ليستر تحت قيادة بويل
 

مدرب ليفربول يرى ان نظيره بويل استعاد أسلوب 'الثعالب' المتميز بعد الاعتماد على الهجمات المرتدة.
 

ميدل ايست أونلاين

لندن – من شادي أمير وفتحي عبدالعزيز

بويل على الطريق الصحيح

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن نظيره كلود بويل جعل ليستر سيتي أكثر فاعلية باستعادة أسلوبه المتميز بالاعتماد على الهجمات المرتدة قبل مواجهتهما السبت باستاد أنفيلد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد الفرنسي بويل ليستر للفوز في خمس مباريات والتعادل ثلاث مرات في 11 مباراة منذ توليه المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول وطور طريقة تركز على الاحتفاظ بالكرة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ويدرك كلوب تماما مدى تطور ليستر وأشار إلى هدف جيمي فاردي الرائع في التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد كمثال على الأداء السلس بين مهاجمي الفريق.

وقال كلوب لموقع ليفربول الرسمي على الإنترنت "لم نحلل الأمر بعد لكني شاهدت مباراة مانشستر يونايتد... الفريق يلعب كرة قدم حقيقية الآن. ما يزال فريقا مذهلا في الاعتماد على الهجمات المرتدة".

"الهدف الأول ضد يونايتد كان مذهلا. تمريرة رائعة من (ديماراي) غراي إلى (رياض) محرز الذي انتظر وصول فاردي ليمرر كرة سهلة إليه".

وتابع "الفريق تحول بشكل رائع ويلعب كرة قدم جيدة. ربما هذا هو أكبر تغيير منذ تولي كلود بويل المسؤولية".

ويحتل ليفربول المركز الرابع ويسعى لتقليص فارق أربع نقاط مع تشيلسي الثالث لكن كلوب يتوقع مباراة صعبة أمام صاحب المركز الثامن.

وقال "ستكون مباراة صعبة. هذه الفترة من الموسم صعبة لنا جميعا ويجب أن تكون مستعدا. أحب ذلك حقا".
 

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