واشنطن تريد رعاية حصرية لعملية السلام في الشرق الأوسط

القدس المحتلة - قال السفير الأميركي لدى اسرائيل ديفيد فريدمان الجمعة، إن إسرائيل لن تشارك في عملية سلام مع الفلسطينيين تحت رعاية أي دولة أخرى.

وأضاف في مقابلة مع صحيفة جروزاليم بوست الإسرائيلية معلقا على التوجه الفلسطيني لاستبدال الرعاية الأميركية لعملية السلام بأخرى دولية "إسرائيل لن تشارك في عملية سلام تحت رعاية أي دولة أخرى غير أميركا"

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام بعد الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال سلمان الهرفي سفير فلسطين في باريس "عباس يسعى لإيجاد بديل عن الولايات المتحدة لرعاية عملية السلام".

ورأى فريدمان أنه "لن تكون هناك عملية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون تدخل أميركا".

وأضاف أن الولايات المتحدة وحدها لديها المصداقية الإقليمية لتقديم اتفاق سلام تاريخي.

واعتبر أن قرار ترامب بشأن القدس والإغلاق الجزئي لبعثة منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن "يعكس إرادة الشعب الأميركي".

وقال "نحن دولة قوانين وهذه القوانين موجودة لتعكس السياسات الحكومية الهامة. ليس هناك أي سبب يمنع الفلسطينيين من الامتثال لهذه القوانين. إذا فعلوا ذلك فإن عملية السلام ستتقدم بشكل كبير".

وانهارت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ابريل/نيسان 2014، بسبب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم اعترافه بحدود 1967 كأساس للتفاوض.

وهاجم فريدمان ردود الفعل الفلسطينية على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال إن بعضها كان "قبيحا استفزازيا بدون مبرر ولا سامية. ردود الفعل الفلسطينية كانت عاطفية إلى حد كبير".

وتابع "للأسف كانت مفرطة لأن أميركا لم تتخذ موقفا حول قضايا تتعلق بالوضع النهائي لمدينة القدس بما في ذلك الحدود المحددة للسيادة الإسرائيلية".

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول اعترف ترامب رسميا بالقدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، ما أثار غضبا عربيا وإسلاميا وقلقا وتحذيرات دولية.

وفي تطور آخر، قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة الجمعة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني على جنوب إسرائيل، حسب ما أفاد الجيش ومصادر فلسطينية.

ولم تتحدث أي تقارير على الفور عن سقوط ضحايا في تبادل القصف وهو الأول منذ أكثر من 10 أيام.

وأطلق فلسطينيون ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، اعترضت منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ اثنين منهم، حسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت الشرطة أن الصاروخ الثالث ضرب مبنى قرب مدينة غزة، ما سبب أضرارا دون خسائر في الأرواح.

وقال الجيش في بيان "ردا على صواريخ أطلقت في اتجاه إسرائيل، استهدفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي والطيران الحربي الإسرائيلي موقعين لمنظمة حماس الإرهابية في شمال قطاع غزة".

وأوضح شهود أن دبابات إسرائيلية قصفت موقعا تديره حركة حماس في شرق القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأكد متحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحركة حماس عدم إصابة أي شخص في القصف الإسرائيلي.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان الجمعة "يوم غضب"، كما كان الحال في الأسابيع الماضية، احتجاجا على القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة أكثر من 12 صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل منذ صدور قرار الرئيس الأميركي في 6 ديسمبر/كانون الأول.

وقبل صاروخ الجمعة، أطلقت آخر صواريخ من القطاع على إسرائيل في 18 ديسمبر/كانون الأول وسقط أحدها على منزل في بلدة حدودية.

وأثار قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل موجة غضب في العالمين العربي والاسلامي وتظاهرات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية ومواجهات مع القوات الإسرائيلية قتل فيها 12 فلسطينيا.

وسقط عشرة من هؤلاء القتلى في مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وقتل اثنان في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وأدى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة صلاة الجمعة في الساحات العامة ومراكز المدن، رفضا لقرار ترامب حول القدس المحتلة.

وكانت فصائل فلسطينية قد دعت للصلاة في مراكز المدن وتنظيم مسيرات تنديدا بالقرار الأميركي.

وانطلقت مسيرة حاشدة الجمعة من وسط مدينة بيت لحم (جنوب) تجاه المدخل الشمالي للمدينة، رفع خلالها المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإلغاء القرار الأميركي.

وأشار إلى أن مسيرات مماثلة انطلقت في مدن نابلس وطولكرم وقلقيلية (شمال) ورام الله (وسط) والخليل (جنوب).

وتشهد معظم المدن الفلسطينية منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات تطورت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضا للقرار الأميركي.