تركيا تعتقل 75 شخصا يشتبه في انتمائهم للدولة الاسلامية

اسطنبول - أوقفت السلطات التركية 75 شخصا يشتبه في اتصالهم بتنظيم الدولة الاسلامية في عمليات أجرتها في أنقرة واسطنبول الجمعة قبل عيد رأس السنة.

وتم توقيف 46 شخصا في اسطنبول بينهم 43 يحملون جنسيات أجنبية و29 شخصا في أنقرة أغلبهم أجانب، وفق وكالة أنباء الأناضول المقربة من الحكومة التي لم تحدد أي جنسيات.

كما أشارت إلى استمرار البحث عن 17 شخصا آخر في أنقرة قبيل الظهر مؤكدة أن بعض المشتبه بهم كانوا يخططون لاعتداءات تستهدف احتفالات رأس السنة بعد عام على اعتداء أسفر عن مقتل 39 شخصا في مرقص معروف في اسطنبول.

وتقوم السلطات دوريا منذ ذلك الهجوم بتوقيف ارهابيين فيما شددت الاجراءات الأمنية. وتشير أرقام وزارة الداخلية إلى توقيف 106 أشخاص يشتبه في اتصالهم بتنظيم الدولة الإسلامية في الأسبوع الماضي.

والخميس أعلن محافظ اسطنبول عن نشر 40 ألف عنصر أمني في المدينة ليلة 31 ديسمبر/كانون الأول إلى الأول من يناير/كانون الثاني، فيما منعت التجمعات العامة في عدد من أحياء المدينة في الليلة وخصوصا في ساحة تقسيم ذات الرمزية العالية وفي حي بشيكتاش الذي ترتاده حشود كبيرة.

وبحسب الوكالة التركية عثر على الكثير من الوثائق المتصلة بالتنظيم المتطرف اثناء عمليات المداهمة الجمعة.

وتعرضت تركيا في العامين الماضيين لسلسلة اعتداءات دامية نسبت إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو تبناها بنفسه، لكنها لم تشهد اعتداء كبيرا منذ رأس السنة الماضية.

وقال مسؤولون الخميس، إن السلطات التركية ستزيد إلى أكثر من المثلين عدد أفراد الشرطة في مدينة اسطنبول إلى 37 ألفا وتحظر الاحتفالات العامة في أحياء مهمة ليلة رأس السنة لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الشرطة احتجزت أيضا عشرات الأشخاص للاشتباه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، لكن الاعتقالات ليست مرتبطة بالاستعدادات الأمنية لرأس السنة.

وقبل نحو عام عشية العام الجديد قتل مسلح يحمل بندقية أتراكا وزائرين من عدة دول عربية والهند وكندا في ملهى رينا الليلي الفاخر.

وقال واصب شاهين حاكم اسطنبول للصحفيين الخميس، إن 37 ألفا من أفراد الشرطة وأربعة آلاف من قوات الدرك التي تحافظ على الأمن في المناطق الريفية ستعمل ليلة رأس السنة أي أكثر من مثلي العدد اليومي الذي يجري نشره.

وأضاف "ستكون كل فرقنا فعليا في الخدمة. سنتخذ كل الإجراءات الممكنة في اسطنبول حتى يتسنى لمواطنينا الاحتفال بالعام الجديد في سلام".

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام أن السلطات حظرت أو ألغت احتفالات عامة بالعام الجديد في أحياء باي أوغلو وشيشلي وبشيكطاش في وسط اسطنبول لأسباب أمنية.