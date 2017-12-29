'توبيرامات' يحارب الصداع لكنه يشوه وجه الجنين

واشنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة بأن عقارًا يستخدم لعلاج الصداع النصفي والصرع، يمكن أن يسبب تشوهات خلقية في وجه الجنين إذا تناولته الحوامل خلال الأشهر الأولى من الحمل.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفي بريغام للنساء في ولاية بوسطن الأميركية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية الجمعية الأميركية لتقدّم العلوم.

وأجرى الفريق دراسته على عقار "توبيرامات" (Topiramate) الذي يستخدم لعلاج مرض الصرع والصداع النصفي كما يستخدمه الأطباء النفسيون لعلاج اضطراب ثنائي القطب أو الاكتئاب.

وراجع الباحثون السجلات الوطنية لأكثر من مليون حالة ولادة حدثت في أميركا بين عامي 2000 و2010، كما رصد الباحثون حالات الإصابة بالشفة المشقوقة أو الشفة الأرنبية بين المواليد.

ووجد الباحثون أن تناول الأم لعقار "توبيرامات" لعلاج الاكتئاب أو الصرع خلال الثلث الأول من الحمل، يزيد فرص ولادة أطفال مصابين بشق الشفة أو الشفة الأرنبية بثلاثة أضعاف.

وقالت قائد فريق البحث الدكتورة إليزابيتا باتورنو إن "نتائج الدراسة تشير إلى أن خطر إصابة الأطفال بالشفة الأرنبية يتضاعف عند تناول الحوامل عقار "توبيراميت" لعلاج الصرع ولو بجرعات خفيفة".

وأضافت: "نأمل أن تنبه هذه النتائج الأطباء لضرورة الانتباه عند وصف هذا الدواء للحوامل، في محاولة للسيطرة على هذا العيب الخلقي الذي يصيب الأطفال".

وينتشر الصداع النصفي أو داء الشقيقة كثيرا خاصة عند النساء، ولا يزال العلماء يبحثون في أسبابه، وهناك الكثير من الفرضيات الطبية إلا أن أهم عامل معروف حتى الآن إذ هو أن الشرايين الصدغية تنقبض في البداية ثم تتمدد فجأة، ما يسبب آلاما في الرأس تتفاوت شدتها من شخص لآخر.

واثبتت دراسة حديثة، أن الصداع النصفي مرتبط بالتغيرات الهيكلية في الدماغ، خصوصا لدى الذين يعانون من النوع الذي تترافق معه مشاكل في البصر.