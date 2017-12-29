تركيا تفرج عن مشتبه بهم لاحتواء انتقادات لحملة التطهير

اسطنبول - قالت وسائل إعلام تركية الجمعة إن السلطات بدأت في الإفراج عن بعض المشتبه بهم الذين ألقت القبض عليهم للاشتباه بتورطهم في انقلاب فاشل بعدما تبين أن آلافا منهم جرى توجيه أجهزتهم بشكل غير متعمد إلى تطبيق للتراسل الفوري استخدمه مدبرو الانقلاب.

وحددت تركيا هوية 215 ألف مستخدم لتطبيق بيلوك للرسائل وبدأت التحقيق مع 23 ألفا منهم.

وقالت أنقرة إن كثيرا منهم أعيد توجيه أجهزتهم إلى بيلوك دون قصد عبر تطبيق مختلف طوره المتآمرون. وصدرت مذكرة ضبط بحق مطور التطبيق.

وقال رئيس الادعاء في أنقرة قبل أيام إن استخدام بيلوك يظل أحد أكبر المؤشرات على التواطؤ مع المتآمرين في محاولة الانقلاب.

لكنه قال إنه سيطلب الإفراج عن ألف مشتبه بهم ما دامت لا توجد أدلة أخرى ضدهم.

وقال مكتب الادعاء في أنقرة إنه سيراجع ملفات 11480 مشتبها بهم جرى توجيه أجهزتهم إلى بيلوك دون موافقتهم.

وقالت محطة إن.تي.في التلفزيونية الخاصة، إن السلطات أفرجت عن 161 مشتبها بهم في اسطنبول و27 في العاصمة أنقرة و14 في ديار بكر بجنوب شرق البلاد، مضيفة أنها تعيد تقييم الاتهامات ضد 36 شخصا آخرين في إقليم يالوفا بشمال غرب تركيا.

وتقول السلطات إن أتباع رجل الدين التركي المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه حكومة أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب، استخدموا بيلوك على نطاق واسع. وينفي غولن التهم.

ومنذ محاولة الانقلاب التي لقي فيها 250 شخصا حتفهم تسجن السلطات التركية أكثر من 50 ألف شخص منهم موظفون في الحكومة وأفراد أمن انتظارا لمحاكمتهم وأوقفت أو أقالت 150 ألفا آخرين من وظائفهم.