غواتيمالا تتمسك بقرار نقل سفارتها إلى القدس

غواتيمالا - شددت وزيرة خارجية غواتيمالا ساندرا خويل الجمعة على أن قرار الرئيس جيمي موراليس نقل سفارة غواتيمالا في إسرائيل إلى القدس "لا رجوع عنه"، داعية إلى "احترام" قرارات بلادها.

وصرحت خويل للصحافيين خلال مناسبة للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب الأهلية بغواتيمالا عام 1996 "انه قرار تم اتخاذه، لن يتم التراجع عنه".

وأضافت في رد على الانتقادات، إن "الحكومة الغواتيمالية تحترم كثيرا المواقف التي اتخذتها الدول الأخرى ونعتقد أن الآخرين يجب أن يحترموا القرارات التي اتخذتها غواتيمالا".

في 26 كانون الأول/ديسمبر أكدت غواتيمالا أن قرارها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس اقتداء بالولايات المتحدة هو قرار "سيادي" لا ينبغي أن يؤثر في علاقاتها بأي دولة أخرى.

وكان رئيس غواتيمالا جيمي موراليس أعلن أن بلاده ستنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك غواتيمالا أول بلد في العالم يحذو حذو الولايات المتحدة بقرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

وكتب موراليس على صفحته في موقع فيسبوك اثر محادثة أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "احد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أصدرت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقول إن قرار غواتيمالا "مخزٍ ومخالف للقانون"، في حين رحب به نتانياهو.

وكان رئيس غواتيمالا السابق راميرو دي ليون كاربيو (حكم بين 1993 و1996) أمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعدما أغلقت الدول الإسلامية أسواقها أمام البضائع الغواتيمالية، علما أن هذا البلد هو المنتج الأول في العالم للهال.

وكان قرار ترامب في السادس من كانون الأول/ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالفا للسياسة الأميركية التي كانت متبعة حتى الآن.

والرؤساء الذين سبقوا ترامب من بيل كلينتون إلى جورج بوش قطعوا الوعد نفسه لكنهم تراجعوا عن تنفيذه عند توليهم المنصب.

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في عام 1967، وأعلنتها عاصمتها "الأبدية والموحدة" في 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة. ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادا لقرارات المجتمع الدولي.

ويشكل وضع القدس احد اكبر القضايا الشائكة لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وتعتبر إسرائيل كل القدس عاصمة لها بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إقامتها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.