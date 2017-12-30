الدولة الإسلامية تتبنى هجوم سان بطرسبورغ بروسيا

بيروت - تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الجمعة الاعتداء الذي استهدف متجرا كبيرا في سان بطرسبورغ الروسية الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

ونقلت الوكالة عن "مصدر امني" إن "الهجوم الذي استهدف مركزا تجاريا في سان بطرسبورغ شمال غرب روسيا أول أمس نفذته مفرزة أمنية تابعة للدولة الإسلامية".

وأسفر انفجار قنبلة يدوية الصنع في سوبرماركت في ثاني مدن روسيا عن سقوط 14 جريحا نقل 13 منهم إلى مستشفيات، قبل أربعة أيام من ليلة رأس السنة.

وخلال حفل في الكرملين لعسكريين شاركوا في القتال في سوريا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

وأعلنت أجهزة الأمن الروسية منتصف ديسمبر/كانون الأول اعتقال خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تستعد لارتكاب اعتداءات في سان بطرسبورغ في 16 من الشهر ذاته.

وأطلق تنظيم الدولة الإسلامية والفرع السوري من تنظيم القاعدة تهديدات مرات عدة إلى روسيا منذ بدء تدخلها في سوريا في 30 أيلول/سبتمبر 2015.

وبعد إعلان بوتين منتصف كانون الأول/ديسمبر عن انسحاب جزئي للقوات الروسية من سوريا، قالت أجهزة الأمن إنها تخشى عودة جهاديين من سوريا والعراق بعد خسارة التنظيم الجهادي كل الأراضي التي كان يسيطر عليها تقريبا.

واستهدف عدد من الهجمات هذه السنة روسيا التي تشهد حملة انتخابية للاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 18 آذار/مارس وتستقبل المونديال من 14 حزيران/يونيو إلى 15 تموز/يوليو، كان آخرها اعتداء سان بطرسبورغ.

ووقع بوتين الجمعة قانونا يشدد العقوبات على من يجندون الإرهابيين. وصدر هذا القانون رسميا بعد يومين من الاعتداء في سان بطرسبورغ.

وينص القانون على السجن المؤبد بحق كل من يجند إرهابيين ويمولهم بعدما كانت العقوبة القصوى حتى الآن السجن عشرة أعوام.

ويدخل القانون حيز التنفيذ فورا بعدما اقره مجلس الدوما الروسي في 14 كانون الأول/ديسمبر ووافق عليه المجلس الاتحادي في 26 منه.

وتتدخل روسيا عسكريا في سوريا منذ سبتمبر/أيلول 2015 دعما لقوات النظام وتصديا للجهاديين.