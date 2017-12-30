نابولي يتصدر الدوري الايطالي

روما - أنهى نابولي مرحلة الذهاب وعام 2017 في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد فوزه الجمعة على مضيفه الجريح كروتوني 1-صفر، في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة.

وهذا الفوز الثالث تواليا لنابولي في الدوري، بعد تلقيه هزيمته الأولى هذا الموسم على يد يوفنتوس حامل اللقب ومنافسه الأساسي (صفر-1 على أرضه) ثم تعادله بين جماهيره مع فيورنتينا (صفر-صفر).

ورفع فريق المدرب ماوريتسيو ساري رصيده الى 48 نقطة، مقابل 44 لغريمه يوفنتوس الذي يحل على فيرونا السبت.

وسجل للفريق الجنوبي الحالم بلقبه الأول منذ 1990، قائده وهدافه التاريخي السلوفاكي ماريك هامسيك الذي وجد طريق الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.

وكان هامسيك أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي بـ116 هدفا في 471 مباراة خاضها في جميع المسابقات، متفوقا على الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا الذي سجل 115 في 259 مباراة في الفترة بين 1984 و1991 والتي قاده خلالها الى لقبيه الوحيدين عامي 1987 و1990.

من جهته، عجز كروتوني الثامن عشر في الترتيب والذي خسر مواجهتيه السابقتين في الدرجة الأولى أمام منافسه وثلاثة من اربعة لقاءات جمعتهما في دوري الدرجة الثانية موسمي 2001-2002 و2006-2007، عن مقارعة الفريق الازرق.

وافتتح الفريق الجنوبي التسجيل بعد تبادل سريع للكرة، لتصل الى هامسيك الذي سجل هدفه الرابع هذا الموسم، بتسديدة يسارية ارضية من داخل المنطقة مرت صعبة الى يسار الحارس اليكس كورداتس (17).

وكاد الدولي لورنتسو انسينيي يعزز الارقام، بيد ان تسديدته القوية علت العارضة (35).

وفي الشوط الثاني، اقترب انسينيي اكثر عندما هبطت تسديدته الجميلة من خارج المنطقة على العارضة، ارتدت الى الاسباني خوسيه كايخون سددها قوية صدها الحارس (63).

وتألق كورداتس مجددا لمحاولة خطيرة من البديل الغيني امادو دياوارا (88)، لتنتهي المباراة بفوز نابولي بهدف يتيم.