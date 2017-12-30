دورة أبوظبي الاستعراضية: باوتيستا يهزم موراي

أبوظبي - خاض البريطاني اندي موراي المصنف اول عالميا سابقا، مباراة من مجموعة واحدة بعد غياب نحو خمسة اشهر، في دورة ابوظبي الاستعراضية لكرة المضرب، خسرها امام الاسباني روبرتو باوتيستا آغوت المصنف 20 عالميا 2-6 الجمعة.

وكان الاسكتلندي متواجدا في الامارات لخوض التمارين قبل المشاركة في دورة بريزبين الاسترالية التي تنطلق الاحد، لكنه قبل طلب المنظمين المشاركة في الدورة بعد انسحاب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في اللحظة الاخيرة.

وارغم موراي، حامل لقب ثلاث دورات كبرى، على انهاء موسمه مبكر في تموز/يوليو بسبب اصابة في الورك، وتراجع الى المركز السادس عشر حاليا.

وقال موراي البالغ 30 عاما "عندما لا تخوض مباريات رسمية لفترة، تحتاج الى بعض الوقت لاستعادة ايقاعك. بدأت اشعر بالتحسن في النهاية، لكن يجب ان اتحسن اكثر بالطبع".

وتابع "قررت التوقف بضعة ايام هنا قبل التوجه الى استراليا، للتدرب قليلا مع الشبان"، معبرا عن اسفه "لعدم قدرة ديوكوفيتش على اللعب".

واعلن عملاق التنس ديوكوفيتش، المصنف اول في العالم سابقا والذي يعاني من اصابة في مرفق يده، انسحابه في بيان عبر مكتبه الصحافي في بلغراد.

وقال "اصبت بخيبة امل كبيرة لاني اضطررت للانسحاب من دورة ابوظبي. في الايام الاخيرة، شعرت مجددا بآلام في مرفقي، وبعد خضوعي للفحص، نصحني الاطباء بعدم المخاطرة والانسحاب من الدورة واستكمال العلاج".

واضاف ان قرار الانسحاب "قد يكون له تأثير على بداية الموسم وبرنامج مشاركاتي. سيتخذ قرار بهذا الشأن في الايام المقبلة"، تاركا الشكوك تدور حول احتمال عدم مشاركته في بطولة استراليا المفتوحة من 15 الى 28 كانون الثاني/يناير.

واكد الصربي البالغ 30 عاما ان عليه "تقبل الوضع الراهن وانتظار نتائج العلاج من اجل العودة الى الملاعب بأسرع وقت ممكن".

وبعد دورة أبوظبي، كان من المفترض ان يشارك ديوكوفيتش الأسبوع المقبل في دورة قطر حيث صنف في المركز الاول.

وارغمت الاصابة في مرفق اليد اليمني التي يلعب بها، ديوكوفيتش المتوج بـ12 لقبا في البطولات الكبرى، على الانسحاب من ربع نهائي بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الكبرى، في تموز/يوليو، ثم على وضع حد لموسمه في وقت مبكر.

وبلغ الجنوب افريقي كيفن اندرسون، المصنف 14 عالميا، النهائي بفوزه على النمسوي دومينيك تييم الخامس عالميا 7-6 (8-6) و6-4 في ساعة و32 دقيقة.

ويلتقي وصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الاخيرة، مع آغوت في النهائي السبت.