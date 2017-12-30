نجوم في الفن والرياضة يقتحمون قلاع السلطة

واشنطن - على غرار نجم كرة القدم العالمي السابق جورج ويا الذي انتخب رئيسا لليبيريا، خاض كثير من المشاهير غمار السياسة ووصلوا إلى الحكم. إلا أن قلة من الرياضيين اعتلت سدة الرئاسة، ويمكن ذكر المجري بال شميت البطل الأولمبي مرتين في رياضة المبارزة الذي ترأس بلاده بين عامي 2010 و2012.

حقق العديد من المشاهير عبر العالم نجاحا في عالم السياسية برغم انعدام الخبرة المسبقة في هذا المجال، وعلى غرار الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغن، والرئيس الليبيري الحالي جورج ويا، هناك العديد من قادة العالم ممن كانوا في الأصل رجال أعمال، نجوم شاشة، ورياضيون أيضا.

ريغن، ترامب، وشوارزينغر في الولايات المتحدة

كان الأميريكي رونالد ريغن أول نجم سينمائي يخوض هذه المغامرة بنجاح. فقد عمل في البداية معلقا رياضيا في الإذاعة قبل أن يصبح ممثلا في أفلام ثانوية على مدى أكثر من 20 عاما عندما انتخب حاكما لكاليفورنيا في 1966 قبل أن يتولى في 1981 الدور الأهم في حياته عندما أصبح رئيسا للولايات المتحدة، وأعيد انتخابه في 1984 لولاية ثانية.

وبعد عقود من ذلك وفي كانون الثاني/يناير 2017، دخل إلى البيت الأبيض صاحب الامبراطورية العقارية دونالد ترامب النجم السابق لتلفزيون الواقع الذي لم يكن يملك أي خبرة سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية. وقد قدم الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي أذهل فوزه العالم بأسره، بين عامي 2004 و2015 برنامج "ذي ابرانتيس" عبر محطة "ان بي سي".

أما نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر الذي حل مكانه في برنامج تلفزيون الواقع ذلك، فقد انتقل هو أيضا من السينما إلى السياسة وكان بطل العالم السابق في كمال الأجسام وبطل أفلام الحركة ذات الإنتاج الضخم، قد أصبح حاكما لولاية كاليفورنيا بين عامي 2003 و2011 ممثلا عن الحزب الجمهوري.

إسترادا في الفيليبين

كان جوزف إسترادا ممثلا لمدة 35 عاما محبوب ومعبود الفقراء قبل أن يدخل المعترك السياسي العام 1969 في منصب رئيس بلدية ثم كعضو في مجلس الشيوخ في الفيليبين. وقد تولى رئاسة هذا البلد في 1998 وقد أطاح تمرد شعبي بالنجم التلفزيوني السابق الذي شارك في أكثر من مئة عمل، في2001 بعد اتهامه بالفساد.

مارتيلي في هايتي

فاز المغني الشعبي ميشال مارتيلي المعروف أكثر باسمه الفني "سويت ميكي" في نيسان/أبريل 2011 بالانتخابات الرئاسية في هايتي حاصدا67 بالمئة من الأصوات ليخلف رينيه بريفال. وهو معروف برقصه وحركاته الخارجة عن المألوف على المسرح.

وقد استفاد من دعم الشباب وتأييد نجم الهيب هوب العالمي "وايكليف جان" الذي استبعد من السباق الرئاسي لأنه لم يكن مقيما في السنوات الخمس التي سبقت الانتخابات في هايتي.

موراليس في غواتيمالا استفاد الممثل الكوميدي جيمي موراليس من استياء شعبي واسع ضد الفساد والطبقة السياسية التقليدية لينتخب في تشرين الأول/أكتوبر2015 رئيسا لغواتيمالا. وقد اشتهر الفكاهي ومنتج السينما ومقدم البرامج، العام 2007 بتأديته دور "نيتو" وهو راعي أبقار ساذج على وشك أن يصبح رئيسا للبلاد.

شميت ولاندسبرغيس في أوروبا

بعد انتخابه من قبل البرلمان في حزيران/يونيو2010 أصبح بال شميت حامل ذهبية الفرق مرتين في الألعاب الأولمبية في رياضة المبارزة 1968 و1972 رابع رئيس للمجر الديمقراطية. واضطر الرياضي السابق والرئيس السابق للجنة الأولمبية المجرية إلى الاستقالة في نيسان/أبريل 2012 بسبب فضيحة سرقة نص أطروحة الدكتوراه الخاصة به.

وكان فيتوتاس لاندسبرغيس عالم الموسيقى وعازف البيانو الشهير في ليتوانيا أصبح رئيسا للبلاد العام 1990 مع انفصالها عن الاتحاد السوفياتي، قد خاض غمار السياسة قبل سنتين على ذلك في سن السادسة والخمسين من خلال تأسيس حركة "ساجوديس" القومية التي أدت إلى انشقاق أول جمهورية عن الاتحاد السوفياتي.

وقد قاد آخرون مسيرتين سياسية وأدبية بشكل متواز مثل ليوبولد سيدار سنغور الذي أصبح أول رئيس للجمهورية السنغالية مع استقلال البلاد العام 1960 فضلا عن فاتسلاف هافيل الذي فاز العام 1989 بأول انتخابات رئاسية في تشيكوسلوفاكيا بعد الحقبة الشيوعية.

من جهة أخرى وبعيدا عن أي عملية انتخابية، كان الأوغندي عيدي أمين دادا الذي تولى السلطة في 1971 نتيجة انقلاب، بطلا سابقا في الملاكمة في الوزن الثقيل (1951-1960).