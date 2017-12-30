العبادي يحمل الفاسدين مسؤولية دخول الدولة الإسلامية للعراق

بغداد - أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، السبت، أن الفاسدين في الحكومة السابقة الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي إلى العراق.

وقال العبادي في مؤتمر لذوي الشهداء ببغداد إن "الفاسدين الذين استولوا على أموال الدولة هم من تسببوا بدخول داعش للعراق وما تسبب من خسائر بشرية ومادية على البلاد"، مشيرا إلى أن "الحكومة لن تسمح للفاسدين مجددا بسرقة أموال الشعب بحجة تقديم الخدمات".

دعا رئيس العبادي العراقيين إلى أن يكون صوتهم في الانتخابات موحدا ضد الفاسدين.

وقال العبادي "أدعو المواطنين إلى أن يكون صوتهم في الانتخابات موحدا ضد الفاسدين".

وأضاف "على المؤسسات الحكومية رعاية اسر الشهداء وتشكيل لجان شعبية لرعايتهم وحمايتهم بعدما فقدوا ذويهم بالحرب على تنظيم داعش الإرهابي"، مبينا أن "بعض الفاسدين عادوا مجددا لزرع الفتنة والمتاجرة بدماء الشهداء لأغراض سياسية".

ويواجه العبادي في العامين الأخيرين ضغوطا شعبية لمكافحة الفساد، واتخذت حكومته إجراءات في هذا الاتجاه

وكان رئيس الوزراء العراقي قد أكد في الخامس من ديسمبر كانون الأول أن حكومته ستواصل محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، مشددا على ضرورة حسم ملفات الفساد الكبرى ورفع العقبات التي تحول دون حسم القضايا المعقّدة.

وقال العبادي آنذاك "إنه ينبغي محاسبة الفاسدين الذين تسببوا في سرقة المال العام أو هدره خلال السنوات الماضية، وأكد أن من المعيب استغلال السلطة من أجل الفساد وأن تمتد اليد للمال العام".

وصنفت منظمة الشفافية الدولية العراق في صدارة الدول العربية الأكثر فسادا على مستوى العالم بسبب حجم الفساد المالي والإداري المستشري بتزايد كبير في مؤسساته الحكومية ، التي تدار من قبل شخصيات ترعى الفساد وتنميه ، تحقيقا لمصالحها ومكاسبها الشخصية على حساب العراق وشعبه .

وكانت تقارير قد تحدثت عن هدر 48 مليار دولار أميركي لحماية المسؤولين العراقيين بين 2008 و2014، أي في عهد المالكي، الذي لم تدرج السلطات القضائية في البلاد اسمه على لائحة المطلوبين أو الممنوعين من السفر، على غرار ما فعلت مع عدد من المسؤولين.

وفي عهد المالكي أيضا، الذي كان يتولى بالإضافة إلى رئاسة الوزراء منصب القائد العام للقوات المسلحة، سيطر تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 على الموصل إثر انسحاب القوات الحكومية، الأمر الذي أثار علامات استفهام كبيرة بشأن الفساد في القطاع العسكري.