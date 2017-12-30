بطولة السعودية: النصر يوقف مسلسل إهدار النقاط

الرياض - أوقف النصر مسلسل إهدار النقاط عندما تجاوز ضيفه الأهلي 3-1، في مباراة قمة الجمعة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في ختام منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

سجل للنصر عبدالعزيز الجبرين (36) والبرازيلي ليوناردو بيريرا (61) والمغربي محمد فوزير (76)، وللأهلي اليوناني يوانيس فيتفاتسسيدس (59).

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة وحافظ على مركزه الثالث، فيما بقي الأهلي على رصيده السابق 31 نقطة وتراجع الى المركز الثاني، بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر والذي يملك مباراتين مؤجلتين.

ولم يظهر الشوط الأول بالمستوى المأمول من الفريقين، برغم أفضلية النصر الذي أظهر نواياه الهجومية عندما صوب المغربي فوزير كرة قوية ولكنها مرت بجوار القائم (8).

وأضاع محمد السهلاوي هدفا محققا عندما واجه المرمى ولكنه تعثر لتفقد الكرة خطورتها (12). ورد الأهلي بواسطة عبدالفتاح عسيري الذي صوب كرة قوية مرت بجانب القائم (16).

وأنقذ محمد العويس هدفا محققا عندما تصدى لكرة فوزير وحولها لركنية بصعوبة (35). ومن الركنية نجح النصر في افتتاح التسجيل عندما ارتقى عبدالعزيز الجبرين فوق الجميع ولعب الكرة الى يمين العويس (36).

وفي الشوط الثاني، واصل النصر أفضليته ولاحت له فرصة لتعزيز تقدمه بهدف ثان لولا براعة العويس الذي تصدى لكرة البرازيلي بيريرا على دفعتين (52).

ومن كرة عرضية، نجح الأهلي في تعديل النتيجة بواسطة اليوناني فيتفاتسيديس الذي كسر مصيدة التسلل ولعبها الى يمين وليد عبدالله (59).

ولم يمض على هدف الأهلي سوى دقيقة واحدة حتى عاد النصر للمقدمة من ركلة حرة مباشرة نفذها بيريرا الذي لعب الكرة قوية الى يسار العويس (61).

وكاد النصر يسجل هدفا ثالثا، لكن العويس تصدى لكرة فوزير قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (66). لكن اللاعب نفسه نجح في تأمين تقدم فريقه إثر كرة قوية صوبها المصري حسام غالي، تصدى لها العويس وعادت لتجد محمد فوزير الذي لعبها سهلة الى يسار الحارس (76).

وقاد المصري مصطفى فتحي فريقه التعاون إلى فوز عريض على ضيفه الفيحاء 4-صفر بعد أن سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

وسجل فتحي أهدافه في الدقائق 33 و55 و68 بعد أن افتتح زميله السيراليوني الحاج كمارا التسجيل (26).

ورفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما بقي الفيحاء عند رصيده السابق 19 نقطة في المركز التاسع.