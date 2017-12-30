إقفال ملف ليبي

تطورات مهمة وكثيرة يشهدها الشأن الليبي بعد أن فند المشير خليفة حفتر إشاعات برفضه لمشروع الانتخابات التي طالب بها المجتمع الدولي حيث أكد ليلة البارحة أن قيادة الجيش الليبي كررت للمبعوث الأممي سلامة في عدة لقاءات على أن لا خيار لنا في ليبيا غير طريق الإنتخابات وصندوق الإقتراع.

ذلك التصريح انعكس سلبا على من كان يدعي، من التيار الإسلامي السياسي الليبي، بأن رغبة المشير حفتر تكمن في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. هذا من جهة ومن جهة أخرى صارت الصورة واضحة للداعمين للمشير حيث حركة تفويض المشير لرئاسة الدولة الليبية لن تأتي بالعواطف أو خارج النهج الديمقراطي أي ان الفيصل هو ما يقرره الشعب الليبي عبر صناديق الإقتراع.

غموض المرحلة الجديدة

هنالك مشاكل وعثرات حقيقية ستكون لها تداعيات طويلة الأمد وأهمها أن ليبيا اليوم ليست بليبيا الأمس فقد تمزقت أوصلها الجغرافية وانتشر فيها السلاح وعملت دول على عدم إنجاح أي استقرار في ليبيا طالما لم ينجح التيار الإسلامي المتطرف في الوصول إلى السلطة، كذلك موقف المجتمع الدولي والذي يدعم في حكومة السراج الفاقدة للشرعية حسب الإتفاق السياسي بعد أن انتهت الفترة القانونية المتفق عليها في الصخيرات. إضافة إلى ذلك هنالك من يلمح إلى أن المفوضية العليا للانتخابات تعاني من إجراءات تقنية معيبة مما تذكر المواطن الليبي بالانتخابات الماضية وتغرس فيه شكوكا على أن بمثل هذه الانتخابات الجديدة سيتكرر المشهد والذي اوصل التيار الإسلامي السياسي إلى المؤتمر الوطني "بالتزوير" خاصة أن المفوضية تقع جغرافيا بالعاصمة طرابلس والتي تسيطر عليها جماعة الإخوان. وما زالت المحصلة النهائية لهذا المشروع لم تظهر بعد تحت وطأة الضجيج، والحشد السياسي الدولي، وتغليب اللاشرعي على منطق الدولة، إضافة إلى قصر المدة الزمنية لتحقيق هدف يخشاة الشرق والجنوب الليبي على أن ما يحدث هو محض مؤامرة وليست الشروع إلى صناديق الإقتراع.

حرب بنغازي

رغم دعم العالم للجيش الليبي إعلاميا في حربه على الإرهاب والتي انتهت بهزيمة شنيعة للتيارات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم القاعدة وداعش فلم تستلم القوات المسلحة الليبية فلسا من المجتمع الدولي في حربها المقدسة ومن هنا إتضح التناقض من موقف المجتمع الدولي والذي أصبح واضحا في تدخله بالشأن الليبي حيث تفتيت ما تبقي من وحدة وطنية في ليبيا باستعمال سياسة الفقر والتفقير عبر محافظ ليبيا المركزي والذي وصل الحد لتجويع شعب بأكمله مما جعل موقف الجيش والشارع الليبي ساعيا ليتدارك حجم المؤامرة والتي تكمن في دعم جماعة الإخوان كأداة عبر مخطط تقف من ورائه بريطانيا، بحسب المهتمين بالشأن الليبي.

بطبيعة الحال بنغازي اليوم اصبحت ايقونة في ليبيا وتمثل الموقف السياسي الليبي الجامع وغير المتداول في الإعلام الدولي حيث الجيش يسيطر على الشرق الليبي بأكمله وإقتصاديا يسيطر على المواني والحقول النفطية ويتمتع بدعم شعبي في جميع بقاع الوطن. وحين حذر الجيش الليبي بإعطاء مهلة للساسة في طرابلس حتى تاريخ إنتهاء المدة القانونية 17 ديسمبر 2017 سيدخل طرابلس لتحريرها والذي كان في مقدمة الإنتظار الجيش هو الشارع الطرابلسي وغرب البلاد بأكملها. ولكن ما حدث هو التحرك الدولي السريع وليس تحرك السراج الذي ينفذ الأوامر ليطير بعدها إلى عواصم العالم واهمها واشنطن ويلتقي الرئيس ترامب ويعلن من هناك تحذيرات للجيش الليبي على أن طرابلس خط أحمر.

إقفال ملف

الخيار الوطني الليبي واضح في ظل الفوضى العارمة حيث سيطر الجيش على الشرق الليبي وعادت الحياة الأمن إلى مجراها الطبيعي بنسبة 90%. أما ما يحدث في غرب البلاد فهو مشهد متخبط ومتشظٍ ولكنة يحظى بدعم دولي والذي يزيد اصراره على البقاء بمشروع خارطة طريق انهكت الدولة الليبية إلى درجة تبخرت السيادة الليبية إن صح القول.

فالخيارات قادمة تحت الوضع الراهن خاصة أن ليبيا اليوم محل تدويل وعلينا أن نعترف بأن الموقف الروسي والصيني والمصري والسعودي والإماراتي وكذلك الفرنسي سيلعب دورا مهما. فالمرحلة القادمة حيث المشروع الإنتخابي لن ينجح ولن يتأتى بل سيغرق البلاد في المزيد من الفوضى والفراغ الأمني والسياسي ومنها سيعانق المشروع الوطني الليبي والذي يتجسد في الأمن أولا ذلك يتجريم حمل السلاح خارج مؤسسات الدولة وإنهاء التشكيلات المليشياوية في غرب البلاد. والقادر على تحقيق تلك المهمة الصعبة هو المؤسسة العسكرية الشرعية - الجيش الوطني الليبي المنبثقة من البرلمان المعترف به دوليا لتتبع في ما بعد مرحلة الخيارات المستقبلية الليبية من دستور وشكل الدولة الليبية لتعود الحياة وتعود ليبيا بشارعها المسالم الذي يتطلع إلى الازدهار والنمو والتنمية والأهم من ذلك إنه ومن السابق لأوانه الحكم على هذه الثورة التي قامت في 2011 حيث كانت ترفض الأدلجة والشمولية وحكم الفرد والتطرف والظلم لتمد يدها للعالم وتعيش في سلام ولكن شوهت وسرقت الثورة واختلطت الأوراق ونهبت خيرات البلاد كما أكد عليها المبعوث الأممي غسان سلامة "ليبيا لا يوجد فيها فساد بل نهب ممنهج بمشاركة دول"؟

محمود محمد المفتي