الكاف تختتم مهرجانها الدولي لمسرح الطفل

أسدل الستار على فعاليات المهرجان الدولي لمسرح الطفل بالكاف مساء الاربعاء 27 ديسمـبر/كانون الأول الجاري حيث تمت التكريمات، ومتابعة نتائج الدورة، كما تابع جمهور الدورة آخر العروض المسرحية المبرمجة، ونعني عرض مسرحية "الأيفون الصغير" من جمهورية العراق.

وبعد ذلك - وضمن حفل الاختتام - كان المجال لتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الخاصة بمهرجان عمار بوثلجة الدولي لمسرح الطفــل.

والمسرحي الراحل عمّار بوثلجة عرف بمساهمته الكبيرة في تأسيس فرقة الكاف المسرحية بإدارة الراحل المنصف السويسي، وبرز الفنان الراحل في كل إنتاجات فرقة الكاف ومن أبرزها دوره في مسرحية الهاني بودربالة الشهيرة حيث تقمص شخصية شلَيَّحْ الطريفة رفقة الفنان محمد بن عثمان في دور الهاني وخديجة السويسي في دور السيدة القياش وسعاد محاسن في دور سامية.

توفي الفنان عمّار بوثلجة سنة 2007 إثر مرض عضال لازمه مدّة طويلة. وتم اطلاق اسمه على مهرجان دولي للمسرح بلغ الآن دورته السادسة وشهد تميزا في البرامج والخصوصية.

وهكذا شهد المركب الثقافي الصحبي المسراطي بالكاف فعاليات مهرجان "عمار بوثلجة" الدولي لمسرح الطفل في دورته السادسة حيث ضمت هذه الدورة السادسة عددا من المشاركات لفرق مسرحية من 5 دول أوروبية: أكرانيا وبلغاريا وبولونيا وايطاليا وتركيا مع مشاركة تونسية لفرق ومجموعات مسرحية تونسية وعربية مثل العراق.

والمهرجان صار مهما من خلال دوره في حقول مسرح الطفل حيث يحرص كما يقول مديره ومدير المركب الثقافي نعمان الحباسي على حضور جوانب من البرامج التنشيطية والتربوية الى جانب العروض المقدمة من مختلف البلدان المشاركة فضلا عن دوره التثقيفي في ارساء الوعي بالفنون والفرجة ومنها المسرح.

وكان في برامج هذه الدورة عدد من الورشات فنية ومجالات للصوت والحركة بتأطير من قبل عدد من الأساتذة المختصين مسرحيا وفنيا وثقافيا وتربويا هناك مجالات مفتوحة للفعاليات حيث توزعت بعض العروض المسرحية والتنشيطية لتشمل العديد من الفضاءات المختلفة.

وضمن المهرجان الدولي لمسرح الطفل المذكور كانت هناك مشاركات للجمعيات والمنظمات الوطنية الناشطة في حقول التربية والطفولة كما حافظ المهرجان على تقاليده من كونه كذلك يمثل وجهة الأطفال وعائلاتهم خلال أيام العطلة التي يشهدها ديسمبر/كانون الأول من كل سنة.