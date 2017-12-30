عام جديد في سوريا تحت الحماية الروسية

موسكو - قال الكرملين السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره السوري بشار الأسد في تهنئة بالعام الجديد بأن روسيا ستستمر في دعم جهود سوريا في الدفاع عن سيادتها.

وقال الكرملين إن بوتين أكد أن روسيا "ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لسوريا لحماية سيادة الدولة ووحدتها وسلامة أراضيها ولتعزيز عملية التسوية السياسية وكذلك جهود إنعاش الاقتصاد الوطني".

وكان بوتين قد أمر القوات الروسية هذا الشهر ببدء الانسحاب من سوريا لكنه قال إن بلاده ستبقي على قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية وعلى منشأتها البحرية في طرطوس "على نحو دائم".

ونفذت روسيا ضربات جوية في سوريا لأول مرة في سبتمبر/أيلول عام 2015 في أكبر تدخل لها في الشرق الأوسط منذ عقود مما حول دفة الصراع في سوريا لصالح الأسد.

وقال مراقبون إن تقليص اعلان بوتين قواته في سوريا يعد تكتيكا سياسيا في إطار حملته الانتخابية الرامية، لإقناع الجمهور محليا ودوليا، بأنه نزع فتيل الحرب في سوريا ونجح بإلحاق الهزيمة بتنظّيم الدولة الاسلامية.

وتحتل سوريا أهمية كبيرة بالنسبة لطموحات بوتين السياسية، حيث تمكنت روسيا من إعادة تأكيد نفسها كقوة عالمية، ومنافسًا قويًا للولايات المتحدة.

والانتصار العسكري في سوريا، له معانٍ رمزية على مستويات عديدة، ولكن قبل كل شيء، فإنه يعيد إحساس الشعب الروسي بالفخر الوطني، وهو أمر يريد بوتين الاستفادة منه.

وقال زير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في وقت سابق إن روسيا بدأت التأسيس لوجود دائم لها في قاعدتيها الجويتين بسوريا في طرطوس وحميميم.

وكان النواب الروس قد صادقوا مؤخرا على اتفاق يقضي بتوسيع المنشآت المرفئية العسكرية الروسية في طرطوس في شمال غرب سوريا التي ستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة.

وبدأت روسيا في 30 أيلول/سبتمبر 2015 تدخلا عسكريا في سوريا دعما لنظام الرئيس باشر الأسد، ودعمت قواته جويا ما قلب المعادلة وأجاز لها السيطرة على مدينة تدمر الأثرية وطرد الفصائل المعارضة من معقلها في حلب.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسحب "جزء كبير" من القوة الروسية في سوريا بعد أيام على إعلان موسكو عن "التحرير الكامل" لهذا البلد من تنظيم الدولة الإسلامية.

لكنه أوضح أن قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية وقاعدة طرطوس البحرية ستبقيان عاملتين.

وجددت روسيا دعوتها للولايات المتحدة لسحب قواتها من الأراضي السورية بمجرد الانتهاء من القضاء على ما تبقى من الإرهابيين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا والمحيط الهادئ بمدينة دانانغ الفيتنامية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني على السعي لمواصلة العمل المشترك بشأن سوريا.

والمنافسة بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا أصبحت حامية الوطيس، لا سيما بعد انخفاض حدة القتال فيها، وذلك في ظل حرب كلامية اندلعت بين البلدين حول "من الذي هزم الدولة الاسلامية".