تركيا تستغل أزمة اللاجئين السوريين للتشكيك في الاتحاد الأوروبي

اسطنبول - قالت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية السبت إن نسبة كبيرة من الأموال التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا ما زالت غير مستخدمة بكفاءة لتلبية احتياجاتهم.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم تحويل 1.78 مليار يورو (2.14 مليار دولار) فقط من إجمالي ستة مليارات يورو (7.20 مليار دولار)، ينص عليها اتفاقان تم التوصل إليهما في عامي 2015 و2016، إلى وزارات تركية ومنظمات دولية مسؤولة عن تطبيق المشروعات.

وأضاف البيان "بينما استخدمت تركيا أكثر من 30 مليار دولار من أموالها المحلية لتلبية احتياجات السوريين الموجودين بتركيا منذ سبعة أعوام تقريبا لم تستخدم نسبة كبيرة من ثلاثة مليارات يورو تعهد بها الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 بشكل فعال في هذا المضمار".

وقال البيان إن من 1.78 مليار يورو تم تحويلها حتى الآن ذهب 1.3 مليار يورو إلى المنظمات الدولية و270 مليونا إلى وزارة التعليم و120 مليونا إلى وزارة الصحة و120 مليونا أخرى إلى وزارة الداخلية.

وقالت الوزارة إن هذا لا يعني أن الأموال تستخدم بكفاءة لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين.

وأضافت "لسوء الحظ لا تعمل آلية إنفاق أموال الاتحاد الأوروبي على نحو سريع".

وقالت تركيا من قبل إنه سيكون من الأسهل منح الأموال مباشرة للحكومة وهو ما يرفضه الاتحاد الأوروبي الذي يقول إنه يحول دائما المساعدات الإنسانية عبر وكالات متخصصة ومؤسسات غير حكومية كي تذهب مباشرة للمعوزين.

ومقابل الحصول على تمويل من أجل استضافة اللاجئين السوريين وإلغاء تأشيرات الدخول إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وإحياء جهود الانضمام للتكتل الأوروبي وافقت تركيا على التعاون في وقف عبور المهاجرين بحر إيجه إلى اليونان واستعادة غير المؤهلين للجوء.

غير أن العلاقات بين تركيا والغرب تدهورت في العام الماضي. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن تركيا أمامها مسار طويل قبل أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي أو تحصل على حق دخول دول الاتحاد دون تأشيرة.