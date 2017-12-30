تقاعد دون إقصاء للأمراء الثلاثة في الأردن

عمان - أكد مصدر رسمي أردني رفيع السبت أن قرار الملك عبدالله الثاني بإحالة ثلاثة أمراء من الخدمة العسكرية إلى التقاعد هو "أمر طبيعي"، نافيا الانباء عن إقصاء متعمد.

ونهاية الأسبوع الماضي أحال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين والأمير طلال بن محمد (ابن عم الملك) الى التقاعد من الجيش.

ووجه لهم رسائل شكر وثناء وقرر ترفيع شقيقه الامير فيصل، الذي كان برتبة لواء في سلاح الجو، الى رتبة فريق فخري والأميرين علي وطلال، وكان برتبة عميد، الى رتبة لواء فخري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "الأمراء الثلاثة تسلسلوا في رتبهم العسكرية كغيرهم من أبناء الوطن إلى أن وصلوا إلى أعلى الرتب"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الاناضول التركية للأنباء.

وتابع المصدر ان "الحديث عن إقصاء وصرف الأمراء عار عن الصحة. فمنهم من هو في مناصب لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية. الأردن غير مضطر لأن يبرر قراراً ملكياً يختص بالشأن المحلي ولا يعدو عن كونه خطوة في إطار ضبط النفقات وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية".

وجاء في رسائل وجهها العاهل الأردني للأمراء الثلاثة قوله "تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية وتوفير المتطلبات اللازمة وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".