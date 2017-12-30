شهادات من سجن للمقاومة اليمنية تنفي اتهامات بسوء معاملة الحوثيين

عدن (اليمن) ـ أكد نزلاء إصلاحية سجن المنصورة 2 الواقع في منطقة بئر أحمد لأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مدينة عدن اليمنية أنهم محتجزين على ذمة قضايا جنائية وانهم يتلقوا في السجن افضل رعاية وتعطى لهم كافة الحقوق بما فيها زيارة اسرهم لهم كل يوم أحد من كل اسبوع وانه يتم التحقيق معهم في السجن من قبل النيابة الجزائية وهو ما ينفي ما تم ترويجه بأن عدد من الحوثيين المحتجزين يتعرضون لسوء المعاملة.

ويحاول الحوثيون بث إشاعات تفيد بتعرض محتجزيهم الى سوء المعاملة في سجون المقاومة الشعبية.

وفي سياق زيارتهم التقى اعضاء اللجنة الوطنية والطاقم المرافق لها بمدير السجن غسان عبدالباري والذي اوضح في حديثه ان السجناء في الاصلاحية يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية والإنسانية وانه يتم التحقيق معهم من قبل النيابة الجزائية وقد احيل الكثير منهم للمحاكمة وافرج عن الكثير منهم ايضا، مقدما الى اللجنه كشوفات بذلك، وموضحاً بان كل من في السجن من نزلاء يسمح بزيارة اسرهم كل يوم احد في الاسبوع، معربا عن استغرابه مما يشاع حول المخفييين قسراً في السجن وهم يتمتعون بكافة حقوقهم ومنها زيارة اهاليهم لهم.

وأضاف بالقول "علما بان اجمالي السجناء في الاصلاحية يصل عددهم الى حوالي 245 سجينا بالرغم من الافراجات التي تمت لـ27 سجينا .. وما تزال هناك كذلك بعض القضايا الاخرى المنظورة امام المحكمة الابتدائية وأخرى ما تزال قيد التحقيق".

من جانبه اكد علي جميل وكيل النيابة الجزائية المتخصصة في اصلاحية السجن المركزي بمنطقة بئر أحمد لاعضاء اللجنة الوطنية ممثلين بالقاضيه صباح العلواني والقاضية جهاد عبدالرسول بانهم يعملون بجهد متواصل مع السجناء ويتم الافراج عن البعض منهم والبعض الاخر يقدموا للمحاكمات وان السجن تحت اشراف النائب العام والامن العام وان السجناء يتمتعوا بكافة الحقوق القانونية والانسانية.

الى ذلك وفي اطار برنامج النزول الميداني قامت القاضية صباح علواني والقاضيه جهاد عبدالرسول وطاقم اللجنة المرافق لهما بزيارة الاسرى من الجرحى والذي تم احضارهم من المخاء وهم من الحوثيين والذين جرى الاستماع لهم حيث افادوا اعضاء اللجنة الوطنية بانه قد تم اسرهم وهم مصابين ليجري نقلهم من قبل المقاومة الشعبية للعلاج في المستشفى وهم الان بحاله جيدة ويجدون معامله انسانية من قبل المقاومة وطاقم المستشفى وتوفر لهم احتياجاتهم بالكامل .

كما واصل فريق عمل اللجنة الوطنية برنامج عمل زيارته الميدانية بتوجه اعضاء اللجنة الوطنية والطاقم التابع لهم لزيارة النازحين والمهجرين قسرياً من محافظات تعز والحديدة في منطقة القلوعه بمدينة الشعب حيث وجدت اعداد كبيرة من النازحين.