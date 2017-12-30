الخطوط الكويتية تستأنف استخدام الأجواء العراقية

بغداد ـ أعلنت بغداد السبت، استئناف الخطوط الجوية الكويتية استخدام الأجواء العراقية في رحلاتها، بعد زوال خطر تنظيم الدولة الاسلامية.

وأوضح مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي، عباس عمران، في بيان لوزارة النقل، أن "الخطوط الجوية الكويتية باشرت عبور الأجواء العراقية في معظم رحلاتها المتوجهة إلى أوروبا وبعض الدول العربية".

وأضاف أن "الخطوط الجوية الهولندية باشرت مؤخراً استخدام الأجواء العراقية، ولاحقاً (لم يحدد تاريخاً) ستبدأ الكثير من الدول باستخدام هذه الأجواء في أغلب رحلاتها، لأن الأجواء العراقية باتت آمنة بنسبة 100 في المائة".

وقررت الخطوط الكويتية إيقاف استخدام الأجواء العراقية، بدءا من أغسطس/آب 2014، إثر تنامي نفوذ تنظيم الدولة الاسلامية وبدء الحرب ضده في العراق.

كما اتخذت أغلب الدول وشركات الطيران قرارات مماثلة في ذلك الحين.

وفي 11 ديسمبر/كانون أول الجاري، قالت شركتا "طيران الإمارات" و"فلاي دبي" إنهما استأنفتا استخدام المجال الجوي العراقي.

ويساعد استخدام المجال الجوي العراقي شركات الطيران في توفير تكاليف الوقود، من خلال تقليص ساعات الطيران، كما يساهم في تخفيف ازدحام أجواء الدول المجاورة، علمًا أن ملاحة الطيران المدني ما تزال محظورة في الأجواء السورية.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول أعلنت الحكومة العراقية استعادة كامل أراضي البلاد من الدولة الاسلامية وانتهاء العمليات العسكرية، التي استمرت ثلاثة أعوام.