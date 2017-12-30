ترامب يريد احترارا مناخيا لإذابة صقيع أميركا!

واشنطن - علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس ساخرا من الاحترار المناخي في وقت يعاني فيه شمال الولايات المتحدة من موجة صقيع مع حرارة تدنت الى 40 درجة تحت الصفر في بعض المناطق.

وقال الرئيس الاميركي في تغريدة "في الشرق قد يسجل غدا اليوم الابرد على الاطلاق. ربما بامكاننا ان نستعين ببعض من الاحترار المناخي الذي كانت بلادنا من دون اي بلد اخر، تستعد لدفع تريليونات الدولارات للاتقاء منه!"

ولطالما شكك الملياردير الاميركي البالغ 71 عاما في حقيقة التغير المناخي متحدثا حتى قبل انتخابه رئيسا عن انه "اختراع" صيني.

واثارت هذه التغريدة وابلا من ردود الفعل من رواد انترنت وعلماء حاولوا فيها ان يفسروا التغير المناخي للرئيس الاميركي.

وقال مدير اكاديمية العلوم في كاليفورنيا جون فولي "التغير المناخي حقيقي جدا حتى لو ان البرد منتشر خارج برج ترامب في هذه اللحظة تماما مثل الجوع الذي يبقى منتشرا في العالم حتى لو اكلنا للتو شطيرة هامبرغر بيغ ماك".

وقالت النائبة الديموقراطية عن واشنطن براميلا جايابال "في العام 2017 سجلت في الولايات المتحدة ثلاثة ارقام قياسية للحر في مقابل ارقام قياسية للبرد".

ومضت تقول "الاحوال الجوية ليست المناخ. يجب ان يفهم الرئيس ذلك. وهو ليس بأمر صعب".

وتوقعت المنظمة العالمية للارصاد الجوية ان يكون العام 2017 الاكثر دفئا في العالم.

وبعد وصوله الى البيت الابيض، اعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ معتبرا انه سيقضي على فرص عمل في القطاع الصناعي.

وحذفت ادارة ترامب التغير المناخي كذلك من قائمة "التهديدات" الرئيسية للولايات المتحدة واستأنفت استغلال الفحم ومخزونات للنفط والزيت الصخري في اراض فدرالية محمية.

واجتاحت موجة صقيع شديدة معظم مناطق الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأميركي قادمة من القطب الشمالي، وانخفضت درجات الحرارة لتسجل أرقاما قياسية في بقاع عديدة وحذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار موجة البرد القارس خلال الاحتفالات بالعام الجديد.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تؤدي موجة باردة تجتاح المنطقة الشمالية الغربية المطلة على المحيط الهادي إلى تراكم الثلوج بارتفاع يصل إلى متر السبت في أجزاء من ولاية واشنطن وجبال روكي الشمالية.

ويرجح خبراء الأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر وهو ما ينخفض عن المتوسط المعتاد خلال اليوم.