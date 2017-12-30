غوغل يحتفي بالمطربة السعودية الراحلة عتاب

الرياض - يحتفي محرك البحث العالمي غوغل بالذكرى السبعين لميلاد المطربة السعودية الراحلة عتاب الذي يصادف الثلاثين من ديسمبر/كانون الاول.

وتعد عتاب التي ولدت عام 1947 وتوفيت عام 2007 بعد معاناة مع مرض السرطان، أول مطربة خليجية من السعودية أوصلت صوتها للمستمعين العرب، وقدمت خلال مرحلتها الفنية الكثير من الأعمال الغنائية المميزة التي تعاونت فيها مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين الخليجيين والمصريين.

ويأتي الاحتفال بذكرى ميلاد المطربة الراحلة عتاب في الوقت تشهد فيها السعودية انفتاحا في المجال الفني وعودة للسينما وانطلاقة قوية للحفلات الموسيقية والغنائية وحضورا مميزا للنساء في حفلات عامة شارك فيها فنانون وموسيقيون عالميون وسعوديون.

وكانت بداية عتاب الفنية مع الفنان الراحل طلال مداح الذي اكتشفها وسجل لها أول اسطوانة في ستينيات القرن الماضي.

وتفرغت الفنانة الراحلة للغناء الاحترافي في السبعينيات وشكّلت مع الفنان حيدر فكري ثنائياً مميزاً في الجلسات الفنية.

وانطلقت شهرتها بشكل أكبر في العالم العربي عندما قدمها عبدالحليم حافظ في إحدى حفلاته في مصر.

وتعد أغنية "جاني الاسمر" أشهر أعمال المطربة التي بدأت الغناء في سن الثالثة عشرة واستطاعت أن تترك بصمة مميزة في عالم الفن لقدرتها على تقديم الفن الاستعراضي.

ومن أشهر أغانيها: أحطك في قلبي، أرجع واقول غلطان، اسمعوا شكوتي، البارحه خذت القرار، الله حسيبك، سبحانه، يا معوض من صبر، يا هلا هذا قمرنا.