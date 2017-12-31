غضب في الديوان الملكي الأردني من الإساءة للأمراء المتقاعدين

عمان - توعد الديوان الملكي الأردني السبت بعبارات غاضبة بملاحقة قانونية لمطلقي الإشاعات "الباطلة والملفقة" بحق ثلاثة أمراء تمت إحالتهم للتقاعد من الخدمة العسكرية نهاية الأسبوع الماضي.

وأحال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أخويه الأميرين فيصل وعلي بن الحسين وابن عمه الأمير طلال بن محمد، الى التقاعد من الجيش.

وقال الديوان الملكي في بيان "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي إشاعات وادعاءات باطلة ملفقة ومغرضة تشيع لأكاذيب تسيء إلى أصحاب السمو الملكي الأمراء فيصل بن الحسين وعلي بن الحسين وطلال بن محمد".

وأكد أن "الديوان الملكي الهاشمي سيلاحق قانونيا كل من يسيء أو ينشر الأكاذيب والمزاعم الباطلة بحق أصحاب السمو الملكي الأمراء والأسرة الهاشمية"، معتبرا

أن "ما نشر من أخبار مختلقة أخيرا يهدف إلى الإساءة للأردن والنيل من مؤسساته".

واضاف البيان "لن تمر مثل هذه الأكاذيب على شعبنا الوفي ولن تمس وحدته الوطنية والعلاقة المتينة الراسخة بين أبناء الشعب الأردني والعائلة الهاشمية".

وجاء في رسائل وجهها العاهل الأردني للأمراء الثلاثة قوله "تقوم القوات المسلحة الأردنية بعملية إعادة هيكلة وتطوير شاملة لتعزيز قدرات الوحدات ذات الواجبات العملياتية".

وتابع "كما تقوم بتوفير المتطلبات اللازمة وتوحيد القيادات وتقليص الكلف وإعادة تشكيل الهرم القيادي بالشكل المطلوب للسنوات القادمة".

وزاد "ولما كانت المؤسسية هي أساس العمل في قواتنا المسلحة والقاعدة التي يستند إليها في مسيرة التحديث والتطوير وإعادة الهيكلة فقد اقتضت هذه المؤسسية وإعادة الهيكلة إحالتكم أنت وسمو الأمير علي بن الحسين وسمو الأمير طلال بن محمد على التقاعد أسوة بإخوانكم كبار الضباط في الجيش العربي".

كما قرر العاهل الاردني ترفيع شقيقه الامير فيصل، الذي كان برتبة لواء في سلاح الجو، الى رتبة فريق فخري والأميرين علي وطلال، وكان برتبة عميد، الى رتبة لواء فخري.