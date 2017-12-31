يوفنتوس يضيق الخناق على نابولي المتصدر

روما - ضيق يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم الستة الاخيرة، الخناق على نابولي المتصدر، بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا 3-1، السبت في المرحلة 19 من الدوري الايطالي لكرة القدم، فيما واصل انتر الثالث نزيف النقاط للمباراة الرابعة على التوالي وتعادل مع ضيفه لاتسيو الخامس دون اهداف.

ورفع يوفنتوس رصيده الى 47 نقطة بفارق نقطة عن نابولي، ووسع الفارق الى 6 نقاط مع انتر.

وكان نابولي أنهى مرحلة الذهاب وسنة 2017 في صدارة الترتيب، بفوزه الجمعة على كروتوني 1-صفر في افتتاح المرحلة، بهدف قائده السلوفاكي ماريك هامسيك.

وبكر لاعبو المدرب ماسيميليانو اليغري التسجيل، بعد تسديدة قوية من المهاجم الارجنتيني غونزالو هيغواين من باب المنطقة ارتدت من القائم الايسر، تابعها لاعب الوسط الفرنسي الدولي بليز ماتويدي في الشباك (6).

وكاد هيغواين يعزز الارقام من ضربة حرة خطيرة، سكنت الشباك الجانبي الايمن لمرمى فيرونا (19).

وفي الشوط الثاني، ترك دفاع يوفنتوس المساحة للمدافع الاوروغوياني خوسيه مارتن كاسيريس، فسجل في مرمى فريقه السابق بتسديدة قوية من خارج المنطقة، سكنت الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البولندي فويسيتش تشيسني (59).

واستعاد الارجنتيني باولو ديبالا تقدم السيدة العجوز بكرة نصف طائرة من داخل المنطقة بعد عرضية من السويسري ستيفان ليشتاينر(72).

وضرب ديبالا محققا الثنائية بعد تلاعبه بالدفاع، مسجلا هدفه الرابع عشر هذا الموسم في المركز الثالث على ترتيب الهدافين (77).

وكان فيرونا فاز في مباراته الاخيرة على ارضه على يوفنتوس 2-1 في ايار/مايو 2016.

وفي ميلانو، واصل انترميلان فريق المدرب لوتشانو سباليتي تراجعه بعد ان مني بثلاث خسارات على التوالي، اثنتان في الدوري امام اودينيزي وساسوولو وامام جاره اللدود ميلان في الكأس.

من جهته، بقي لاتسيو المتأهل الى نصف نهائي الكاس منتصف الاسبوع على حساب فيورنتينا، خامسا بفارق نقطتين عن روما.

على ملعب "جوزيبي مياتسا" وامام 61852 متفرجا، افتتح لاتسيو الفرص الخطيرة بتسديدة يسارية صاروخية للصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، ابعدها ببراعة الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش الى ركنية (20).

رد الكرواتي ايفان بيريسيتش الذي خاض مباراته المئة مع انتر في جميع المسابقات، بتسديدة بالغة الخطورة من نحو 7 امتار، ابعدها الحارس الالباني توماس ستراكوشا ببراعة الى ركنية (30).

وكاد الاسباني بورخا فاليرو يسجل عن طريق الخطأ في مرمى انتر في اللحظات الاخيرة من الشوط الاول بكرة ارتدت من العارضة.

وفي الثاني، تلاعب فاليرو بالدفاع على حافة المنطقة مطلقا تسديدة قوية تعملق الحارس الشاب ستراكوشا بابعادها بمساعدة من القائم الايسر (57).

وبعد عرضية من المهاجم الدولي تشيرو ايموبيلي ارتدت الكرة من يد المدافع السلوفكي ميلان شكرينيار فاحتسب الحكم ركلة جزاء للاتسيو الغاها بعد ثوان بعد التأكد بتقنية الفيديو (61).

وعلق مدرب لاتسيو سيموني انزاغي "لا احب هذه التكنولوجيا. استمتع اكثر في يوروبا ليغ، حيث لا توجد تقنية الفيديو".

وتوغل البرازيلي فيليبي اندرسون ثم سدد على مرمى العملاق هندانوفيتش الذي ابعدها (73)، قبل ان يهدر اندرسون هدف الفوز (80).

وفشل روما باقتناص المركز الثالث موقتا بعد اكتفائه بنقطة مخيبة ضد ضيفه ساسوولو (1-1).

على الملعب الاولمبي في العاصمة وامام 37 الف متفرج، افتتح لورنتسو بيليغريني التسجيل لروما في مرمى فريقه السابق بتسديدة يسارية ارضية، بعدما هيأها له على طبق من فضة البوسني ادين دجيكو (31).

لكن ساسوولو عادل برأسية قوية من مسافة قريبة لسيموني ميسيرولي، اثر عرضية بعيدة من الجهة اليسرى فشل الحارس البرازيلي أليسون في صدها (78).

وقال مدرب روما اوزيبيو دي فرانشيسكو "كنا مكبوتين، في الشوط الثاني ارتكبنا اخطاء كثيرة".

- ميلان يعادل -

وعلى ملعب "ارتيميو فرانكي" في فلورنسا وامام 30 الف متفرج، انتزع ميلان الحادي عشر نقطة من ملعب مضيفه فيورنتينا السابع، بتعادله وإياه 1-1.

ووجد فريق المدرب جينارو غاتوزو نفسه قريبا من هزيمة جديدة ستكون الثالثة له تواليا في الدوري، بعد تمكن المضيف من التقدم بهدف رأسي للأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب اتلتيكو مدريد دييغو سيميوني في الدقيقة 71. الا ان التركي هاكان جالهان أوغلو أنقذ ميلان بهدف التعادل بعد ثلاث دقائق.

وعن جالهان أوغلو، قال غاتوزو "لقد ولد جالهان اوغلو من جديد بالعمل، الشغف والرغبة".

واللافت ان الهدف أتى من فرصة نادرة للفريق اللومباردي الذي اكتفى بتسجيل 24 هدفا هذا الموسم، بينما تلقت شباكه 27 هدفا.

وفي مباراته المئة مع ناديه، ساهم الحارس الدولي الشاب جانلويجي دوناروما (18 عاما) في إنقاذ فريقه أكثر من مرة من فرص محققة لفيورنتينا، لاسيما عبر محاولات لسيميوني في الشوط الأول، والكرواتي ميلان بادل في الشوط الثاني.

ورأى غاتوزو ان فريقه "شعر بالقدرة على الفوز في نهاية المباراة. بدأت تعجبني ذهنية الفريق الذي لا يستسلم ابدا".

وكان ميلان الذي فاز على غريمه انتر ميلان الأربعاء (1-صفر) بعد التمديد ضمن ربع نهائي كأس ايطاليا، يأمل في ان يشكل هذا الفوز انطلاقة جديدة له بقيادة مدربه ولاعبه السابق غاتوزو الذي حل بدلا من فينتشنزو مونتيلا. وعلى رغم الانفاق الكبير للمالكين الصينيين لميلان لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، الا ان النتائج على أرض الواقع لا تعكس ذلك.

ومنذ مباراته الأولى في عهد غاتوزو في 3 كانون الأول/ديسمبر، فاز ميلان مرة وتعادل مرتين وخسر مثلهما في الدوري المحلي.

- فوز اول لبينيفنتو وكوالياريلا المنقذ -

وحقق بينيفينتو فوزه الاول في 19 مباراة، على ضيفه كييفو الثالث عشر 1-صفر بهدف ماسيمو كودا (64).

وانقذ المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا فريقه سمبدوريا عندما سجل له هدفين في اللحظات الاخيرة (90+2 من ركلة جزاء و90+4) منحاه الفوز على ضيفه سبال 2-صفر. وهذا الفوز الاول لسمبدوريا، سادس الترتيب، في 6 مباريات.

وسجل كوالياريلا (34 عاما) حتى الان ضد 36 فريقا مختلفا في "سيريأ"1، وهو رقم قياسي للاعبين الحاليين في الدوري.

وخسر بولونيا الثاني عشر للمرة الثالثة في اربع مباريات امام ضيفه أودينيزي 1-2. سجل لبولونيا المدافع البرازيلي دانيلو (27 خطأ في مرمى فريقه) ولاودينيزي الذي حقق فوزه الخامس على التوالي واصبح خامسا في الترتيب السويدي سيلفان فيدمر (37) وكيفن لازانيا (48).

ومني أتالانتا بخسارته الاولى في ست مباريات امام ضيفه كالياري 1-2. سجل لكالياري الذي حقق فوزه الاول في 6 مباريات ليونارلادو بافوليتي (6) وسيموني بادوين (23)، وللخاسر الارجنتيني اليخاندرو غوميز (90).

وتعادل تورينو العاشر مع ضيفه جنوى السادس عشر صفر-صفر، ليرفع رصيده القياسي في الدوري الى 10 تعادلات.