ميلانو لا يقدم كرة جميلة لكن غاتوسو سعيد بالأداء الجماعي

قال غينارو غاتوسو مدرب ميلانو عقب التعادل 1-1 مع فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن فريقه لا يقدم كرة جميلة لكنه على الأقل تحول إلى فريق.

وبدا غاتوسو، الذي كان يشتهر بحماسه حينما كان لاعبا في ميلانو لمدة 12 عاما، سعيدا أيضا لأن فريقه نجح لأول مرة في الدوري هذا الموسم في تجنب الخسارة بعد التأخر في النتيجة.

وفاز ميلانو، الذي أنفق الملايين على تعاقدات اللاعبين الصيف الماضي، مرة واحدة وتعادل مرتين في خمس مباريات بالدوري منذ تولي غاتوسو المسؤولية خلفا لفينشنزو مونتيلا.

كما حقق ميلانو فوزا معنويا مهما 1-صفر على جاره إنترناسيونالي في كأس إيطاليا الأربعاء الماضي.

وقال غاتوسو الذي لم يسبق له التدريب في دوري الدرجة الأولى قبل تعيينه في ميلانو الشهر الماضي "بالتأكيد لا نقدم كرة قدم جميلة لكن على الأقل بدأنا فعل أشياء كفريق".

وأضاف غاتوسو الذي ارتدى ملابسه المميزة السوداء بالكامل ولم يهدأ على خط التماس "لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول وتحسن الأداء في الثاني. لم يكن الأمر رائعا لكن على الأقل اقتنصنا نقطة".

"لم يظهر بعض اللاعبين بأفضل مستوياتهم لكن قدمنا مباراة بطريقة تحتم علينا الأداء بها. واجهنا القليل جدا من الخطورة وللمرة الأولى نجحنا في إدراك التعادل (بعد التأخر)".