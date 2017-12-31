بداية موفقة لفيدرر في كأس هوبمان للتنس

تغلب روجيه فيدرر على الياباني يويتشي سوغيتا 6-4 و6-3 خلال أكثر قليلا من ساعة واحدة السبت ليمنح بلاده التقدم في بداية مشوارها في كأس هوبمان للتنس للفرق المختلطة ويرسل تحذيرا لمنافسيه قبل بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل.

وبدا المصنف الثاني عالميا رائعا وحاسما بعد عام متميز حصد خلاله لقبين كبيرين بينما يعاني باقي الأربعة الكبار من الإصابة.

وأنقذ فيدرر نقطة لكسر الإرسال في الشوط الأول لكنه فيما عدا ذلك لم يواجه أي صعوبات أمام سوجيتا (29 عاما)، الذي خسر إرساله في الشوط الخامس، ولم يشكل أي خطورة بعدها.

وقال اللاعب السويسري في تعليقه على ما حققه خلال العام الحالي "كان بمثابة الحلم بالنسبة لي. مر بسرعة كبير حتى أكون أمينا. عندما تخوض أشياء ممتعة تمر عليك بسرعة كبيرة. كان عاما مذهلا ولا يمكن أن أكون أسعد من ذلك".

”"كان عاما حمل لي مفاجأة كبيرة. أنا بحالة صحية جيدة وقضيت فترة راحة رائعة وسعيد للغاية بما أنجزته خلاله".

وبدا فيدرر الحائز على 19 بطولة كبرى، والذي سيدافع عن لقبه في ملبورن الشهر المقبل، سعيدا بالطريقة التي تعامل بها مع متطلبات اللعبة.

وأضاف فيدرر "أشعر أن اللعبة تطورت مجددا في أخر عشر سنوات. أجريت بعض التعديلات على أدائي وأحاول التركيز أكثر على الضربات الخلفية. وربما أعاني بعض الشيء في الإرسال. تغيرت أساليب تبادل الضربات بسبب وجود العديد من الخيارات".

"أعتقد أنني ألعب بشكل جيد للغاية وإلا ما نجحت في تحقيق هذه النتائج. أنا سعيد باستمراري في اللعب على هذا المستوى من اللعبة. كنت دائما أتمنى مواصلة مسيرتي لأطول فترة ممكنة وأنا أفعل ذلك الآن".

وتغلبت السويسرية بليندا بنتشيتش على اليابانية ناعومي اوساكا 7-5 و6-3 لتمنح سويسرا الفوز في دور المجموعات.

وفي وقت سابق تغلبت كوكو فاندفيغ على الروسية أنستاسيا بافليوتشنكوفا وتفوق جاك سوك على كارين ختشانوف ليساعدا الولايات المتحدة للفوز على روسيا في بيرث آرينا.