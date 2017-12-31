الحصار ينكسر وشعبنا سينتصر

تأكيد القنصلية الإيرانية في أربيل يوم الثلاثاء 26/12/2017 على إعادة فتح معبر باشماخ الحدودي مع إقليم كردستان بعد عدة ايام من تداول خبر عودة المنفذ للعمل وعودة الحركة التجارية والمسافرين بين الجانبين هو اعلان رسمي لكسر الحصار الظالم وغير القانوني والدستوري الذي فرضته الحكومة الاتحادية العراقية واستعدائها دول الجوار من اجل فرض حصار خانق على شعب الاقليم بعد قيامه باجراء الاستفتاء.

الاعلان الرسمي من الجانب الايراني يحمل معاني ودلالات كثيرة نظرا للدور والتأثير الكبير للسياسة الايرانية على الوضع في العراق وكون اغلب الاطراف الحاكمة في العراق ترتبط بعلاقات قوية تصل الى حد التحالف والارتباط العقائدي، وهو يمثل اعترافاً رسمياً ودولياً باقليم كردستان بعد الكثير من المحاولات والتصريحات عن ما يسمى بـ"اقليم الشمال" او "محافظات شمال العراق" والموقف غير المسؤول بل العدائي الذي بدا من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي والذي سعى من خلال القرارات التي اصدرها الى كسر ارادة شعب كردستان من خلال حظر الطيران والتعاون مع دول الجوار واجراء مناورات عسكرية مشتركة على طول الحدود والتلويح بكل ما اوتي من قوة ونفوذ وصل الى حد استخدام الجيش العراقي والقوات المسلحة في العمليات العسكرية في كركوك والمناطق المتنازع عليها.

ان عودة للعلاقات الطبيعية بين اقليم كردستان ودول الجوار عبر معبري برويزخان وباشماخ مع ايران والمعابر الاخرى مع تركيا والتي لم تغلق اساسا هي عودة للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والسياسية مع الاقليم وهي اعتراف وتأكيد للموقع المهم والدور الذي لعبه الاقليم وعلى مدى 26 سنة سابقة اي منذ عام 1991 والذي كان عامل استقرار ومنطقة عازلة في منطقة تشهد التوتر والغليان القومي والطائفي والمذهبي لكنه ظل المكان الآمن والمستقر للجميع.

وسوف تشهد الايام القادمة تغييرات كبيرة في المواقف العراقية لان المطلوب اليوم من الحكومة الاتحادية القيام بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها باعتبارها حكومة جميع العراقيين ويجب عليها دفع رواتب الموظفين ورفع الحظر الجوي الذي هو عقوبة جماعية لعموم الشعب العراقي المقيم في الاقليم وليس الشعب الكردي وحده، وان رئيس الوزراء العبادي سيكون الخاسر فيما لو استمر في موقفه من رفض التفاوض مع اقليم كردستان لأن الكرد سيكونون موحدين اكثر بعد اجراء الانتخابات والمتوقع حصولهم على أكثر من 65 مقعدا في البرلمان العراقي المقبل والتأكيد على ان الحصار ينكسر وشعبنا سينتصر.

عبدالستار رمضان

نائب المدعي العام

أقليم كوردستان –العراق

Sattar88@hotmail.com