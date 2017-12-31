ديوكوفيتش المصاب لن يشارك في بطولة قطر للتنس

انسحب المصنف الأول عالميا سابقا الصربي نوفاك ديوكوفيتش السبت من بطولة قطر المفتوحة للتنس التي تنطلق في وقت لاحق من الأسبوع الحالي بسبب الإصابة ومن ثم أصبح في سباق مع الوقت للتعافي قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يبدأ ديوكوفيتش (30 عاما) الموسم الجديد بالاشتراك في بطولة أبوظبي الاستعراضية الجمعة لكنه انسحب من البطولة بسبب إصابة في المرفق.

وقال النجم الصربي في بيان "للأسف لم يتغير حال المرفق للأفضل منذ الجمعة.. حتى الآن أشعر بالألم ومن ثم كان لابد لي من الانسحاب من بطولة قطر المفتوحة في الدوحة".

وأضاف ديوكوفيتش "لن أعود للمنافسات إلا عندما أكون لائقا للعب بنسبة مئة في المئة وأتمنى أن يتحقق هذا قريبا. أشكر الجميع على صبرهم وتفهمهم".

ولم يلعب ديوكوفيتش الحائز على 12 لقبا كبيرا منذ أن اضطرته إصابة في المرفق إلى الانسحاب من دور الثمانية في بطولة ويمبلدون أمام التشيكي توماس برديتش في يوليو/تموز الماضي.

ومن جهة أخرى انسحب الياباني كي نيشيكوري من بطولة سيدني الدولية المقررة في الشهر المقبل لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في المعصم أبعدته عن الملاعب لأكثر من أربعة أشهر.

وقال منظمو البطولة عبر موقع تويتر السبت "بكل أسف انسحب كي نيشيكوري من بطولة سيدني للتنس. نتمنى له الشفاء ونأمل أن نراه في نسخة البطولة في 2019".

ويثير انسحاب ديوكوفيتش ونيشيكوري علامات استفهام حول مدى قدرة كل منهما على المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الجديد والتي تنطلق في ملبورن بارك في 15 يناير/كانون الثاني المقبل.