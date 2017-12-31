إردوغان يبحث عن اختراق في أوروبا عبر الاليزيه

باريس – يزور الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة فرنسا وذلك بعد شهور من التوتر بين انقرة ودول اوروبية عدة على خلفية انتهاكات حقوق الانسان والهجرة ومسألة الانضمام للاتحاد الأوروبي.

واتخذت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي شكل الأزمة خصوصا اثناء الحملة المروجة لاستفتاء 16 نيسان/أبريل حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركي، عندما رفضت دول عدة من بينها ألمانيا وهولندا مشاركة وزراء أتراك في تجمعات على أراضيها.

الا أن فرنسا سمحت لوزير الخارجية التركي بعقد تجمع انتخابي في مدينة ميتز في شرق البلاد.

وقال متابعون ان انقرة تبحث عن اختراق في اوروبا من خلال فرنسا التي ينظر اليها اردوغان باعتبارها "متفهمة" لأوضاع تركيا واقل حدة في مواقفها من دول اوروبية اخرى على غرار ألمانيا.

واعلن اردوغان في وقت سابق أنه سيتوجه الى فرنسا الجمعة لمناقشة العلاقات الثنائية بين باريس وانقرة من دون أن يوضح ما اذا كان سيلتقي نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقالت اوساط الرئيس الفرنسي ان الاجتماع بين الرجلين "الذي يأتي اثر مشاورات منتظمة في الاشهر الاخيرة، سيكون مناسبة للتطرق الى القضايا المرتبطة بالعلاقات الثنائية بين بلدينا، اضافة الى القضايا الاقليمية وبينها خصوصا الملف السوري الذي سبق ان بحثه (الرئيسان) مرارا، وايضا الملف الفلسطيني".

وهذه الزيارة هي الأولى لاردوغان الى فرنسا منذ الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 وانتخاب ماكرون رئيسا لفرنسا في أيار/مايو 2017، الا أن الرجلين سبق أن التقيا في قمم دولية عدة.

ويأتي اعلان زيارة اردوغان لباريس فيما لا تزال مفاوضات انضمام انقرة الى الاتحاد الاوروبي شبه متوقفة مع توتر في العلاقات بين المانيا وتركيا منذ الانقلاب الفاشل عام 2016 وموجة القمع التي تلته.

وفيما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن تأييدها وقف المفاوضات مع تركيا، عبر ماكرون في مقابلة مع صحيفة "كاتيميريني" اليونانية في أيلول/سبتمبر عن نيته "تجنب القطيعة" بين الاتحاد الاوروبي وتركيا معتبرا أن الأخيرة هي "شريك أساسي" في العديد من الملفات، وخصوصا في أزمة الهجرة ومكافحة الارهاب.

وقال ماكرون في هذه المقابلة "في شكل موضوعي، تركيا ابتعدت عن الاتحاد الاوروبي في الأشهر الأخيرة، مع تجاوزات مثيرة للقلق لا يمكن أن تبقى من دون تداعيات، على المشروع المتعلق بالاتحاد الجمركي مثلا".

وذكر مصدر في الرئاسة الفرنسية (الاليزيه) السبت إن من بين الأزمات الإقليمية التي يعتزم الزعيمان مناقشتها سيكون هناك تركيز بشكل خاص على سوريا بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وذلك بعد أسابيع من اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثارت هذه الخطوة قلقا لدى حلفاء واشنطن الغربيين وغضبا في العالم العربي.

وكان إردوغان قد أدلى في الأسبوع الماضي بأعنف تصريحات له منذ أسابيع تتعلق بالرئيس السوري بشار الأسد ووصفه بأنه إرهابي وقال إنه يستحيل استمرار جهود السلام في سوريا إذا لم يترك السلطة.

وفي الوقت نفسه قال ماكرون في الآونة الأخيرة إن فرنسا ستدفع من أجل إجراء محادثات سلام تضم كل الأطراف في الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات بما في ذلك الأسد ووعد بطرح "مبادرات" في بداية العام المقبل.

وتواصل ماكرون واردوغان مرارا هذا العام بشأن توقيف صحافيين فرنسيين اثنين في تركيا، قبل أن يتم ترحيلهما الى فرنسا.

وكان اردوغان عبّر هذا الأسبوع عن أمله في اقامة علاقات أفضل مع ألمانيا والاتحاد الاوروبي، مشيرا الى أن أنقرة تريد خفض عدد أعدائها وزيادة أصدقائها، وذلك في تصريحات نشرتها صحف تركية من بينها "حرييت".