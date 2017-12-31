سكوت أدكينز يصافح السينما المصرية في 'حرب كرموز'

القاهرة - يصافح الفنان العالمي سكوت أدكينز السينما المصرية لاول مرة في تاريخه من خلال مشاركته في الفيلم المصري "حرب كرموز".

وأعلن فريق العمل أن نجم افلام الاثارة والاكشن سكوت أدكينز وصل إلى القاهرة ليقوم بتصوير دوره في مدينة الإنتاج الإعلامي بحي الإسكندرية.

يلعب النجم المصري أمير كرارة دور البطولة في "حرب كرموز" المقرر عرضه في موسم عيد الفطر من العام المقبل.

ويشارك في بطولة الفيلم المرتقب بشدة بين المصريين ترسانة من نجوم السينما في مصر على غرار محمود حميدة وغادة عبدالرازق وفتحي عبدالوهاب ومصطفى خاطر وكوكبة من النجوم.

وعبرت غادة عن خشيتها من المشاهد التي ستجمعها بالممثل البريطاني خاصة أنه يتماهى مع أداور الاكشن وكانت تخشى أن تصاب أثناء التصوير معه.

ويجسد أمير كرارة ضمن الأحداث شخصية ضابط يدعى يوسف المصري يحاول إنقاذ حبيبته، حين قيام عساكر الإنكليز بمحاولة اغتصابها.

وتبدأ المعركة بين يوسف المصري والضابط الانكليزي ويجسد دوره الفنان العالمي أدكينز.

وتدور أحداث الفيلم في فترة حكم الملك فاروق تحديداً، وقت الاحتلال الإنكليزي لمصر.

انتهى النجم المصري أحمد السقا من تصوير مشاهده كضيف شرف في العمل السينمائي الجديد.

ويواجه الفيلم وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي وانتاج شركة السبكي أزمة تتعلق بارتفاع ميزانية وتكاليف إنتاجه.

ويبدو أن السبكي على خطى تقديم تجربة مشابهه لفيلم "هروب اضطراري" الذي جمع فيه عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم أحمد السقا وغادة عادل وأمير كرارة، وحقق الفيلم وقتها إيرادات قياسية.

وكان آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الطبال" وهو من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد أمين وشارك في بطولته روجينا وأمل رزق وعمر السعيد وريم مصطفى.

وتصدر "الطبال" قائمة المسلسلات المروجة للمخدرات في رمضان قبل الماضي.

وغلبت مشاهد العنف والاغتصاب والقتل واستهلاك المخدرات على الافلام المصرية في الفترة الاخيرة، وكانت الجرائم الوحشية الجانب المشترك لأغلب الأعمال التي تصدرت أسماء أبطالها اللامعة المشهد الفني في "هوليوود الشرق".

ويرى مراقبون ان الأفلام المصرية شهدت غيابا تاما للمعالجات السياسية والمجتمعية للواقع المصري.

وألقت الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، بظلالها السلبية على المشتغلين في قطاع السينما المصرية من منتجين وموزعين وممثلين.