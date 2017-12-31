'الثقافة الجديدة' تلقي الضوء على فكر علي مبروك

القاهرة ـ صدر عدد يناير/كانون الثاني 2018 من مجلة "الثقافة الجديدة"، التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس تحريرها الشاعر سمير درويش، وقد تضمن ملفًا عن الراحل الدكتور علي مبروك، في محاولة لإلقاء نظرة من زاوية جديدة على إنتاجه الفكري التنويري، شارك في الملف: جمال عمر، د. هانى المرعشلى، د. حمدى الشريف، د. أيمن عبدالمجيد عثمان، هبة طنطاوى، إسراء إرادة، أحمد مصطفى حلمى، حسام الحداد. وتم اختيار كتاب "فى لاهوت الاستبداد والعنف" للدكتور على مبروك ليكون كتاب هذا الشهر، وتناوله بالقراءة: د. غيضان السيد على، ود. بهاء درويش.

وفي السياق نفسه جاء "المدخل" الذي يكتبه رئيس التحرير بعنوان "عن القتل باسم الدين: بين المؤسسات الدينية الرسمية وغير الرسمية"، ومنه: "الدين ليس مجموعة من الأوامر والنواهى المغلقة، على طريقة افعل ولا تفعل، ولكنه مجموعة من المبادئ العامة والأطر الواسعة التي تستوعب المتغيرات الطبيعية التي تحدث على الحياة، والمستجدات التي يواجهها البشر كل يوم، بالإضافة إلى تغير الأماكن والبيئات والظروف، تلك التي لا يصح معها أن يكون التطبيق جامدًا مغلقًا، وإلا وجد الناس أنفسهم يبتعدون عن الدين ولا يحتاجونه رويدًا رويدًا".

تضمن باب "قراءات" مقالات لكل من: د. يسري عبدالغني عبد الله، ضياء إبراهيم جعفر، د. ناهد راحيل، د. سحر سامى، سمير الفيل، شوقى بدر يوسف، دو تيان جياو، (وهي باحثة صينية تدرس الدكتوراه في مصر عن توفيق الحكيم).

أما باب "تجديد الخطاب الدينى" فتضمن مقالين لـ: د. خالد صلاح حنفى، وأيمن عبدالسميع حسن.

وفي باب "الترجمة" ترجم طارق فراج مقال الشاعر الأميركي دانيال هالبِرن "أسئلة من أجل الشعر"، وترجم لطفي السيد منصور فصلاً من رواية "الطفل اليوناني" للكاتب الفرانكويونانى فاسيليس ألكساكس.

وتضمن باب "رسالة الثقافة" حوارًا مع الأثري د. أحمد صالح أجراه ياسر الغبيرى، ومقالاً عن "المكان الأول والأخير" لمحمود عبدالصمد زكريا، وكتب د. فوزي الشامي "في النقد والإبداع الموسيقي"، وكتبت سهام سالم عن النحات الكويتي سامى محمد صاحب منحوتة الصرخة.

كما كتب محمد الغريب عن "ملامح ودلالات للتذوق الفنى في السينما"، وكتب محمود حسانين عن "القفاص.. مهنة تحارب من أجل البقاء".

في باب "الكتب" مقال سالم أبوشبانة عن ديوان "فنجان قهوة لطاولة المقعد الفارغ"، ومقال عماد القضاوى عن ديوان "كل هذه المحبة".

في هذا العدد قصائد للشعراء: عمرو حسنى، مصباح المهدى، أشرف دسوقى علي، محمد المتيم، نسرين البخشونجى، محمد محمد عيسى، عمرو الشيخ، مصطفى حسين، أحمد جمال مدنى، أمل عبدالهادى، محمد العارف، دعاء محمد عبدالكريم، محمود نبيل العيساوى، وعبدالفتاح فليفل. وقصص للكتاب: سلوى بكر، محمد أحمد عبدالراضى، محمد عبدالقادر التونى، أسماء عبدالله، آمال الشاذلى، عبدالسلام هلال، ماهر طلبة، أحمد غريب، سعيد عوض، عبدالباسط سعد عيسى، وفاروق الحبالي.

وقد صاحب العدد لوحات الفنانة المغربية سميرة أمزغار.