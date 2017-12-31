محمد هنيدي يمزج الكوميديا بالخيال في 'أخلاق للبيع'

القاهرة - يعود الممثل المصري محمد هنيدي المعروف بخفة روحه وتألقه في أدوار الكوميديا الى حضن الدراما التلفزيونية من خلال المسلسل الجديد المقرر عرضه في رمضان القادم "أخلاق للبيع".

ويعد المسلسل عودة لهنيدي لشاشة التلفزيون والاضواء الفنية بعد غياب سنوات منذ آخر عمل له في فيلم "رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة" عام 2011.

ويقدم هنيدي شخصية "مسعود أبوالسعد" الذي يعجز عن تغيير حياته حتى يكتشف بالصدفة محلا لبيع الأخلاق فيتجه لشراء مجموعة من الاخلاق السيئة للاندماج في المجتمع والتكيف مع ما طر أعليه من تغيير في العادات والتقاليد والمبادئ الأصيلة.

وتحدث المفارقة مع تتالي الاحداث حين يعود البطل الى سجيته الاولى ومعدنه الاصيل والتزامه بالاخلاق الرفيعة.

والمسلسل الكوميدي والخيالي مأخوذ عن رواية "أرض النفاق" التي تم تقديمها للسينما في نهاية الستينات بفيلمٍ سينمائي قام ببطولته الراحل فؤاد المهندس مع شويكار وسميحة أيوب.

يشارك في بطولة العمل الفنان حسين فهمي، فيما يخرجه سامح عبدالعزيز.

ورشحت غادة عادل للبطولة النسائية لتعيد تقديم نفس الدور الذي جسدته شويكار.

وانضمت المطربة الشعبية بوسي لأسرة العمل الفني الجديد.

وستجسّد بوسي في المسلسل نفس الدور الذي قدمته سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

وأجرى فريق العمل تعديلات جذرية على المعالجة الخاصة بالسيناريو والحوار للمسلسل الجديد.

وتشهد الأحداث العديد من التفاصيل الجديدة والمختلفة عن العمل الذي يصنّف ضمن أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية.

والأفلام المصرية واحدة من الصناعات السينمائية القليلة في العالم التي لا تزال تعتمد إلى حد كبير على السوق المحلية في استمرار الصناعة وانتعاشها.

وتتباهى مصر برصيدها الثري والزاخر من أفلام ترسخت في وجدان المشاهد العربي ومثلت عصر السينما الذهبية وأوج مجدها واشعاعها.

وتتزين ساحة دار الأوبرا المصرية بملصقات لأفلام خالدة من زمن الفن الجميل وكلاسيكيات السينما المصرية ومنها "شباب امرأة" و"الأرض" و"العمر لحظة" و"صراع في النيل" و"السقا مات" و"شفيقة ومتولي".

وينهل المسلسل الرمضاني الجديد من خزينة فنية راهنت على براعة اداء الممثلين وجمال الفكرة.

ويعود الفنان الكوميدي هنيدي الى درر سينمائية ليصنع الفرق ويختلف عن بقية ما يعرض على الشاشات التلفزيونية.

وكان هنيدي تألق في فوازير رمضان "مسلسليكو" التي تختلف تماماً عن أفكار قدمت من قبل.

وقدم محمد هنيدي خلال الفوازير 30 شخصية من أبطال المسلسلات العربية، بعد أن تم تغيير الشكل والعصر الذي قدم فيه العمل، ليتبقى على المشاهد معرفة اسم المنتوج الفني.

وقدم هنيدي خلال الحلقات شخصيات لفنانين جذبوا العالم العربي الفترة الماضية، منهم السلطان سليمان، في المسلسل التركي "حريم السلطان"، وكريم في مسلسل "فاطمة"، وأمير كرارة في مسلسل "روبي"، وتامر حسني في مسلسل "آدم"، بالإضافة إلى شخصيات أخرى من مسلسلات قدمت في الدراما الرمضانية مثل "شربات لوز"، و"العار"، و"نابليون والمحروسة".

وآخر فوازير قدمها هنيدي كانت مع الراحل علاء ولي الدين وأشرف عبدالباقي ودينا عام 1997، باسم "أبيض وأسود".