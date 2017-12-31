قمة ساخنة بين أرسنال وتشلسي في بداية العام الجديد

لندن - كعادتها في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، لن تلتقط الأندية المشاركة في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم أنفاسها، اذ بعد ختام المرحلة الحادية والعشرين الأحد، تنطلق الاثنين مباريات المرحلة الثانية والعشرين، وأبرزها قمة بين أرسنال وتشلسي منتصف الأسبوع.

ويخوض أرسنال مباراته في المرحلة الحادية والعشرين الأحد ضد وست بروميتش ألبيون، ويلاقي الأربعاء ضيفه تشلسي حامل اللقب، والذي حقق في المرحلة الحادية والعشرين السبت، فوزا كاسحا على ستوك سيتي بخماسية نظيفة، مكنته من انتزاع المركز الثاني من مانشستر يونايتد الذي سقط في فخ التعادل أمام ساوثمبتون.

ووصف مدرب تشلسي الايطالي انطونيو كونتي العام المنصرم بالمميز بالنسبة الى فريقه، قائلا "إنهاء عام 2017 بهذه الطريقة أمر رائع بالنسبة إلي، رائع للاعبين وللنادي وانصاره".

أضاف "كان العام الحالي (2017) رائعا لان الفوز بالدوري الانكليزي الممتاز ليس سهلا. النجاح في ذلك في موسمي الاول يجعلني أتذكر هذا العام الى الابد"، متابعا "بالنسبة الى السنة المقبلة، فريقي لا يزال يحارب على أربع جبهات وسنخوض العديد من المباريات المهمة".

ولم يتأثر تشلسي السبت بقرار كونتي إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين، كالمهاجم البلجيكي ادين هازار وصانع الالعاب الاسباني سيسك فابريغاس والمدافع الدنماركي اندرياس كريستانسن. وفي ظل الجدول المزدحم للمباريات، أتاح حسم نتيجة المباراة للمدرب الايطالي إراحة ثلاثة من نجومه، فأخرج الفرنسي نغولو كانتي والاسباني الفارو موراتا والنيجيري فيكتور موزيس، تمهيدا لدربي لندن ضد أرسنال.

وقال كونتي بعد المباراة ضد ستوك، والتي حافظ فريقه خلالها على نظافة شباكه للمرة الخامسة تواليا "انا سعيد للغاية من أداء بعض اللاعبين لا سيما باننا قمت باعتماد مبدأ المداورة".

أضاف "نتمتع بصلابة دفاعية في الوقت الحالي. واذا ما قارنا الموسم الحالي بالموسم الماضي نجد بأن شباكنا منيت بعدد أقل من الأهداف. صحيح اننا سجلنا عددا أقل أيضا، لكن مرمانا تلقى أقل".

وسيدخل المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينغر مباراة الأربعاء، وهو حامل الرقم القياسي لعدد المباريات في الدوري الانكليزي الممتاز.

وكان المدرب المخضرم الذي يتولى تدريب أرسنال منذ عام 1996، قد عادل رقم المدرب السابق لنادي مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون (810 مباريات)، عندما التقى أرسنال مع كريستال بالاس الخميس. وسينفرد الفرنسي بالرقم القياسي في مباراة الأحد.

- إشادة كبيرة بصلاح -

وفي مباراة الاثنين، يحل ليفربول ضيفا على بيرنلي في مباراة يعول عليها النادي الأحمر بشكل كبير، كما حاله في المباريات الأخيرة، على المصري محمد صلاح، مسجل الهدفين في مرمى ليستر سيتي السبت (2-1).

وأعرب المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب عن ثقته بقدرة صلاح على مواصلة شهيته التهديفية في 2018، قائلا بعد مباراة ليستر سيتي "انا واثق من قدرة صلاح على الاستمرار في هذا المستوى".

أضاف "الأمر لا يتعلق فقط بتسجيل الاهداف بل بأشياء أخرى أيضا، فهو لاعب في غاية الاهمية بالنسبة الينا"، معتبرا ان اللاعب كان "رائعا في مراوغاته ورؤيته الثاقبة".

ورفع صلاح رصيده الى 23 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم ليعادل الرقم القياسي المسجل بإسم روجر هانت موسم 1961-1962 في القسم الاول من الدوري. ويحتل الدولي المصري حاليا المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا، بفارق هدف واحد عن الدولي الانكليزي هاري كاين مهاجم توتنهام هوتسبر.

ويلاقي توتنهام الثلاثاء مضيفه سوانسي سيتي، في مباراة يتوقع ان يغيب عنها كاين الذي سجل ثلاثية "هاتريك" في المباراتين الأخيرتين في الدوري وبات أفضل هداف في عام 2017 مع 56 هدفا للنادي والمنتخب، بسبب وعكة صحية.

أما يونايتد الذي تراجع الى المركز الثالث، فيدخل ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة ضد إيفرتون الاثنين مع معضلة في خط الهجوم، تضاف الى فقدانه النقاط بشكل كبير في المباريات الأخيرة.

وتعادل يونايتد سلبا مع ضيفه ساوثمبتون السبت، في ثالث تعادل على التوالي له في الدوري الممتاز. وكان يوم أمس بمثابة كابوس بالنسبة الى يونايتد، اذ تراجع الى المركز الثالث في الترتيب وإبتعد بشكل إضافي عن غريمه والمتصدر سيتي، وفقد جهود مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي تعرض لاصابة في الرأس بعد مرور 12 دقيقة.

وبعد المباراة، أكد مورينيو ان لوكاكو المنضم هذا الصيف الى النادي الشمالي قادما من ايفرتون نفسه، سيغيب لمباراتين على الأقل

وبعد المباراة أكد مورينيو بان لوكاكو سيغيب مباراتين على الاقل. الا ان المهاجم الثاني للفريق، السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، سيغيب لنحو شهر. وفي حين لم يحدد البرتغالي طبيعة إصابة السويدي الذي عاد الى اللعب قبل أسابيع، رجحت التقارير ان يكون غيابه بسبب عدم تعافيه تماما من الاصابة في الركبة التي أجرى لها عملية جراحية، وأبعدته عن ناديه منذ نيسان/أبريل الماضي.

أما المتصدر سيتي الذي يخوض مباراته في المرحلة الحادية والعشرين بضيافة كريستال بالاس الأحد، فيستقبل واتفورد الثلاثاء.

وفي مباريات أخرى، يلتقي برايتون مع بورنموث، وستوك سيتي مع نيوكاسل، وليستر سيتي مع هادرسفيلد، ووست هام مع وست بروميتش البيون، وساوثمبتون مع كريستال بالاس.