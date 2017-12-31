الأندية الانكليزية تستعد لانفاق جديد خلال الانتقالات الشتوية

لندن - يدشن اليوم الأول من سنة 2018 بدء فترة الانتقالات الشتوية التي تستمر شهرا، ويتوقع ان تكون الأندية الانكليزية خلالها قاطرة الانفاق الأوروبي على تعاقدات جديدة تحضيرا للنصف الثاني من الموسم.

وسبق ليفربول أندية الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ليبرم صفقة قياسية هذا الأسبوع قبل أيام من البدء الرسمي لفترة الانتقالات، بضمه الهولندي فيرجيل فان دييك من ساوثمبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (100 مليون دولار أميركي)، ما جعل منه أغلى مدافع.

وعلى صعيد الأندية الكبرى، يبدو مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري مرتاحا الى حد كبير، اذ يدخل المرحلة الحادية والعشرين متصدرا بفارق 13 نقطة عن حامل اللقب تشلسي، مع رقم قياسي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري بلغ حتى الآن 18 فوزا.

وفي حين أنفق النادي مبالغ طائلة خلال فترة الانتقالات الصيفية، يتوقع ان يعمد مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا الى تعزيز صفوفه بلاعب أو لاعبين، بينما ستكون الأندية الأخرى، لاسيما تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، في سباق مع الوقت لمحاولة ضم لاعبين، على أمل ان يساهموا في محاولة كبح جماح سيتي هذا الموسم.

- مانشستر سيتي -

كان النادي الشمالي المملوك من الوزير الاماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من أكثر الأندية الأوروبية انفاقا على تعزيز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، في استثمار ناجح انعكس هيمنة مطلقة على الدوري الممتاز في الموسم الثاني لغوارديولا على رأس الجهاز الفني.

ويتوقع ألا يؤدي هذا الأداء الى فرملة رغبة غوارديولا في تعزيز صفوفه، لاسيما الدفاع في ظل إصابة الدولي البلجيكي فنسنت كومباني. ويبدو مدافع وست بروميتش ألبيون داني إيفانز، من الأسماء الرئيسية المطروحة كهدف للنادي الأزرق خلال كانون الثاني/يناير.

كما يمكن لغوارديولا ان يسعى الى ضم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من أرسنال، لاسيما لقاء سعر مناسب، علما ان عقد اللاعب الدولي مع النادي اللندني ينتهي في حزيران/يونيو المقبل.

- مانشستر يونايتد -

لم يخف المدرب البرتغالي للشياطين الحمر جوزيه مورينيو رغبته في تعزيز صفوف فريقه، على رغم إقراره بعدم قدرته على مقارعة الامكانات المالية لغريمه التقليدي.

وقد يبدو تعزيز الصفوف أكثر إلحاحا في هذه الفترة، مع فقدان يونايتد للمزيد من النقاط والابتعاد بشكل أكبر عن سيتي.

ويرجح ان يكون مورينيو راغبا على وجه الخصوص في تعزيز مركزي الجناح والظهير الأيسر. ومن الأسماء المطروحة دفاعيا البرازيلي أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس الايطالي، وداني روز من توتنهام هوتسبر، والشاب راين سيسينيون من فولهام.

أما في خط الوسط، فتطرح أسماء مثل الالماني مسعود أوزيل (أرسنال)، ومواطنه يوليان ويغل من بوروسيا دورتموند، أو البرازيلي مالكوم من بوردو الفرنسي.

في المقابل، يتوقع ان يستغني مورينيو عن الارميني هنريك مخيتاريان والهولندي دالي بليند، في ظل تراجع مشاركتهما كأساسيين.

- تشلسي -

شكا المدرب الايطالي لتشلسي أنطونيو كونتي مرارا من ضعف العمق الهجومي للنادي وعدم توافر مهاجم قدير يحل بديلا للاسباني ألفارو موراتا، في ظل تراجع مستوى البلجيكي ميتشي باتشواي.

ومن الأسماء المطروحة مواطنا باتشواي، يانيك فيريرا كاراسكو لاعب أتلتيكو مدريد الاسباني، ولاعب نابولي الايطالي دريس مرتنز.

كما يبدي كونتي اهتماما بالتشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونيخ الالماني، والذي سبق له العمل معه في يوفنتوس.

- ليفربول -

على عكس الأندية الأخرى الباحثة عن تعزيز صفوفها، قد يجد الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول نفسه يبذل الغالي والنفيس لإبقاء البرازيلي فيليبي كوتينيو، المرغوب بقوة من برشلونة الاسباني.

وبعدما رفض الحمر عروضا متتالية من النادي الكاتالوني في الصيف لضم البرازيلي، وصلت الى 100 مليون جنيه استرليني، يرجح ان يعاود برشلونة مساعيه خلال الشتاء.

الى ذلك، يبدو الدولي الانكليزي دانيال ستاريدج قريبا من الرحيل، والأرجح الى ساوثمبتون.

- توتنهام هوتسبر -

بعد أداء متعثر في النصف الأول من الموسم الحالي لوصيف الموسم الماضي، يأمل توتنهام هوتسبر ومدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في تعزيز صفوفه لاسيما في وسط الملعب.

ويحظى لاعب إيفرتون روس باركلي بتقدير بوكيتينو. وعلى رغم ان الدولي الانكليزي رفض الانتقال الى تشلسي في آب/أغسطس الماضي، قد يقتنع بالانضمام الى توتنهام الذي سيسعى أيضا الى الافادة من ضمه في هذا الوقت بسعر زهيد، مع تبقي ستة أشهر على انتهاء عقده.

- أرسنال -

يجد المدرب الفرنسي للنادي اللندني أرسين فينغر نفسه مجددا أمام المعضلة الأكبر: التشيلي سانشيز. ففي ظل تقارير عن امتعاض الجهاز الفني للنادي من نقص الالتزام لدى المهاجم السابق لنادي برشلونة، سيكون فينغر أمام ضرورة حسم موقفه ومستقبل اللاعب.

ورفض سانشيز سابقا تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2018، ما وضع فينغر في موقف صعب، اذ يتوجب عليه بيع اللاعب في كانون الثاني/يناير للحصول على بدل مالي من الصفقة، أو فقدانه بالمجان في حزيران/يونيو.

وإضافة الى اهتمام سيتي بضم سانشيز، تشير التقارير الى وجود اهتمام مماثل من ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي.

ويجد أرسنال نفسه في حال مشابهة مع أوزيل الذي ينتهي عقده أيضا في حزيران/يونيو، وتشير التقارير الى اهتمام يونايتد وبرشلونة به. في المقابل، قد يسعى فينغر الى ضم لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها.