انتصارات مهمة للقوات اليمنية تمهد لتقدم أسرع نحو صنعاء

الرياض – أصبحت القوات اليمنية على جاهزية تامة لمواصلة عملياتها والتقدم باتجاه العاصمة صنعاء، وفق ما أكد رئيس الجيش اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللواء العقيلي أكد في اتصال هاتفي الأحد مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن "بشائر النصر تلوح في الأفق وأن الميليشيا الانقلابية تجر أذيال الخيبة والهزيمة وتتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات".

وحسب المصدر ذاته أشاد هادي بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني في نهم والجوف، حيث تمكن من تطهير تلك المناطق من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد الرئيس اليمني على ضرورة مواصلة هذه الانتصارات الساحقة وصولا إلى تحرير العاصمة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي اشادته بمواقف الأشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتها السعودية والإمارات وباقي دول التحالف على مواقفها الأصيلة والمشرفة إلى جانب اليمن واليمنيين في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت قوات الجيش اليمني حررت موقعا استراتيجيا في محافظة البيضاء جنوب صنعاء بعد معارك ضارية ضد ميلشيات الحوثي الموالية لإيران.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش حررت موقع المشواف أحد الموقع الاستراتيجية المطل على قرية المنقطع بمديرية ناطع المجاورة لمحافظة شبوة في جنوب شرق اليمن.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل ثمانية من المتمردين وأسر 20 آخرين من عناصر الميليشيا الانقلابية.

وذكر موقع 26 سبتمبر الاخباري التابع للقوات اليمنية المسلحة أن الجيش تصدر لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها المتمردون الحوثيون إلى مواقع المقاومة الشعبية بجبهة ثره، مضيفا أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين في مديرية مكيراس في محافظة شبوة.

وقال مصدر من القوات اليمنية إن المقاومة تصدت لهجوم الميلشيا وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

وكانت القوات الحكومية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية قد حققت في وقت سابق تقدما ميدانيا في محافظة البيضاء الاستراتيجية الحدودية مع ثماني محافظات أخرى بينها محافظة ريف العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر إعلامية موالية للقوات اليمنية، أن الجيش اليمني نجح في وقت سابق في استعادة خمسة مواقع عسكرية جديدة في مديرية ناطع الحدودية مع محافظة شبوة المجاورة، بعد معارك عنيفة خلفت قتلى وجرحى من الجانبين.

والسبت قالت وكالة سبأ اليمنية الحكومية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير منطقة المهاشمة ومنطقة العشة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف بعد معارك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت أن عمليات المنطقة العسكرية السادسة أن الجيش الوطني تقدم 40 كيلومتر من جبهة الخنجر وحرر منطقة المهاشمة ومنطقة العشة .

وأكدت أن القوات اليمنية تخوض معارك عنيفة في منطقة اليتمة، وأنها قتلت واسرت العشرات من الحوثيين.