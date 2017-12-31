سهرة فاخرة في ليلة رأس السنة مقابل بتكوين واحد!

سنغافورة - تتيح حانة في سنغافورة لزبائنها امكان تمضية سهرة رأس السنة مع إطلالة مميزة على حفل الألعاب النارية في المدينة إضافة الى خدمات أخرى بينها نقلهم بسيارة ليموزين مع خدم خاصين بهم طوال السهرة، وذلك في مقابل تعرفة غير اعتيادية هي بتكوين واحد!

غير أن هذا العرض لا يبدو مغريا لكثيرين في ظل السعر الحالي لهذه العملة الافتراضية.

وتعرّف هذه الحانة التي تحمل اسم "سكايلاين" وتقع في الطبقة الخامسة والأربعين من ناطحة سحاب، عن نفسها بأنها "أعلى ناد للعملة المشفرة في العالم".

وهي تعد روادها بسهرة رأس سنة مترفة مع الشمبانيا والكركند والكافيار للزبائن الذين سيتعين عليهم ارتداء الأبيض في هذه السهرة التي تحمل عنوان "بيانكو".

وهذه المرة الأولى التي تعرض فيها هذه الحانة الراقية امكان قضاء سهرة مترفة في مقابل بتكوين واحد إضافة إلى مجموعة عروضها العادية.

وقد سجل سعر البتكوين ارتفاعا كبيرا هذه السنة اذ لامس مستوى 20 الف دولار الأسبوع الماضي بعدما بدأ العام 2017 عند مستوى ألف دولار تقريبا.

ويقارب سعر البتكوين الأحد 13 الف دولار.

وأشار مدير حانة "سكايلاين" سوبايش راجامانيكام إلى أنه تلقى اتصالات عدة للاستفسار عن هذا الموضوع من دون تسجيل أي حجز.

وقد كانت حانة "سكايلاين" الأولى من نوعها في سنغافورة التي تتقاضى ثمن سهراتها بالعملة المشفرة، اذ بدات في الأساس بتلقي مدفوعات بعملة ايثيريوم المنافسة للبتكوين.