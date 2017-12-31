روحاني يسوق للحرية لاحتواء الغضب الشعبي

طهران – توجه الرئيس الإيراني حسن روحاني مساء الأحد بكلمة للشعب في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي الآخذة في التوسع ليشمل العديد من المدن الإيرانية.

ودعا روحاني الأجهزة الحكومية إلى أن تؤمن لمواطنيها مساحة للنقد، محذرا في الوقت نفسه المتظاهرين من أي أعمال عنف.

وقال في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ الخميس "النقد شيء والعنف وتدمير الممتلكات شيء آخر.. الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن مساحة للنقد والاحتجاج المشروع".

نقلت وكالة مهر للأنباء عن روحاني قوله لحكومته "الإيرانيون يتفهمون الموقف الحساس لإيران والمنطقة وسيتصرفون على أساس مصالحهم الوطنية".

وانتقد الرئيس الإيراني في الوقت ذاته تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أيد فيها الاحتجاجات.

وقال "إن من وصفوا الإيرانيين بالإرهابيين لا مجال لتعاطفهم مع شعبنا"، مضيفا أنه لا يحق للرئيس الأميركي التعاطف مع المحتجين الإيرانيين بعدما "وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية".

وتابع "هذا الرجل الذي يقف بكليته ضد الأمة الايرانية لا يحق له أن يشفق على شعب إيران".

وكان ترامب علّق على التظاهرات في تغريدة على موقع تويتر السبت قال فيها إن "الأنظمة القمعية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد"، ثم كتب الأحد "تظاهرات كبرى في إيران، الشعب فهم أخيرا كيف تُسرق ثرواته وتُهدر لتُنفَق على الإرهاب".

وقبل تصريحات روحاني، وصفت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأحد ما يجري في إيران بأنه اختبار من الشعب للسلطات.

وقالت هايلي في بيان "الشعب الإيراني المقموع منذ وقت طويل يرفع الآن صوته"، معربة عن أملها في أن "تُحترم الحرية وحقوق الإنسان" في هذا البلد.

وأضافت هايلي "نرفع الأماني والصلوات من أجل الملايين الذين يعانون من الحكومات القمعية في كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وخصوصا في إيران".

وقال الصحفي والخبير السياسي الإيراني عباس عبدي، إن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية في إيران "قد تخرج من سياقها نحو سياقات سياسية خلال فترة وجيزة".

وأشار عبدي المقرب من روحاني إلى أن "شركات التمويل المفلسة هي التي تسببت باندلاع الاحتجاجات والمظاهرات الحالية".

وأوضح أن الشركات التي كانت تحقق أرباحا مرتفعة مقابل أموالها المودعة، بدأت تطالب باستثماراتها بعد تعرضها لخسائر على الرغم من عدم وجود ضمانات من الحكومة والبنك المركزي.

وقال إن الاحتجاجات بدأت من مدينة مشهد، مركز إقليم خراسان، بسبب احتواء الإقليم على العدد الأكبر من تلك الشركات "المفلسة".

واعتبر أن "الأخطاء التي ارتكبتها حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في المجال الاقتصادي، لها أيضا دور في اندلاع الاحتجاجات الراهنة".

وبيّن أن هناك العديد من الأشخاص "المنتمين للطبقة الدنيا"، كانوا ينتظرون تشكلّ الأجواء الراهنة لكي يُسمعوا أصواتهم.

كما أشار الخبير الإيراني إلى أن الطرف الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يخفي سعادته من اندلاع المظاهرات.

وقال إن القضية الأساسية التي يتجاهلها هذا الطرف، هو انحراف الأزمة الاقتصادية في إيران نحو سياقات أخرى خاصة السياسية.

وحول تأثير المظاهرات على المنطقة، رأى عبدي أن "الدول التي لا تتمتع بعلاقات جيدة مع إيران سعيدة بالأحداث وهذا أمر طبيعي، لأن الجانب الإيراني أيضا يكون سعيدا عندما تندلع أحداث مشابهة في تلك الدول (لم يحددها)".

ورأى أن الدول التي لا تريد الإخلال باستقرار المنطقة، لن تشعر بالسعادة من الأحداث الأخيرة.

واعتبر أن إيران لم تكن سعيدة عندما وقعت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، لأنها كانت ستفتح المجال أمام الفوضى.

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجا على غلاء المعيشة وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل إعلام.