تييم يتابع مشواره في دورة الدوحة للتنس

الدوحة - بلغ النمساوي دومينيك تييم المصنف اول الدور الثاني من دورة الدوحة الدولية في التنس، بفوزه الصعب الإثنين على الروسي يفغيني دونسكوي 7-6 (7-3) و6-3.

واحتاج تييم الذي خاض في تشرين الثاني/نوفمبر مشاركته الأولى في بطولة الماسترز المخصصة لأفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم، الى ساعة و39 دقيقة لحسم مواجهته مع دونسكوي والتأهل الى الدور الثاني في ثاني مشاركة له في هذه الدورة بعد 2014 (خرج من الدور الأول).

وصنف تييم في المركز الأول في ظل غياب النجوم الكبار وعلى رأسهم الإسباني رافايل نادال (بطل 2014) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (بطل 2016 و2017) والسويسري روجيه فيدرر (اكثر الفائزين بلقب هذه الدورة ثلاث مرات) والبريطاني اندي موراي (بطل 2008 و2009).

وفي ظل هذه الغيابات، صنف الاسباني بابلو كارينيا بوستا ثانيا، وهو يبدأ الدورة ضد الكرواتي بورنا تشوريتش، فيما يواصل تييم مشواره بمواجهة الفائز من لقاء التونسي مالك الجزيري، المشارك ببطاقة دعوة، والسلوفيني الياز بيديني.

ونفى تييم (24 عاما) اي ضغوط عليه في ظل اصابة اللاعبين الكبار "الوضع كان مماثلا السنة الماضية، ثم انطلق روجيه (فيدرر) ورافا (نادال) مثل الصواريخ وهيمنا على الموسم".

وتابع "اعتقد ان هذا الامر قد يحصل هذه السنة. اذا عادا بقوة، يمكن ان يتكرر الامر.. اذا اخوض هذا الموسم كما فعلت في السابق، اريد تقديم الافضل واحاول تجنب الاصابات وعدم الاكتراث لمن يشارك او يغيب".

وانتهت المشاركة الأولى للاسرائيلي دودي سيلع في هذه الدورة باكرا بخروجه من الدور الأول على يد الاسباني فرناندو فرداسكو السابع بخسارته امامه 6-4 و4-6 وصفر-6.

وتأهل الى الدور الثاني الروسي اندري روبليف الفائز على الألماني سيدريك-مارسيل ستيبه 6-1 ثم بالانسحاب، والجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي الفائز على الإيطالي توماس فابيانو 6-4 و6-3، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على الالماني فلوريان ماير 4-6 و7-5 و6-4.