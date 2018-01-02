الهلال يحتفظ بصدارة الدوري السعودي

الرياض - اكتفى الهلال المتصدر بنقطة بتعادله مع الفيصلي 1-1 الاثنين في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة العاشرة للدوري السعودي في كرة القدم.

وتقدم الفيصلي عن طريق البرازيلي روجيريو كوتينيو (32)، وأدرك الهلال التعادل بواسطة السوري عمر خربين (73 من ركلة جزاء).

ورفع الهلال رصيده الى 34 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن الاهلي الثاني، فيما أصبح رصيد الفيصلي 26 نقطة في المركز الرابع.

وكان الهلال الطرف الأفضل وكاد أن يباغت مضيفه بهدف سريع مع انطلاقة الشوط الأول لكن كرة نواف العابد مرت بجوار القائم (1)، ثم لاحت فرصة أخرى عندما وجد محمد البريك نفسه أمام المرمى لكن كرته ارتطمت بالمدافع البرازيلي إيغور روسي وأخذت طريقها الى خارج الملعب (17)، قبل أن يتألق الحارس مصطفى ملائكة ويحول رأسية خربين بأطراف اصابعه الى ركنية (18).

وخلافا لمجريات اللعب ومن ركلة ركنية وصلت الكرة لكوتينيو الذي سددها قوية داخل المرمى (32)، ثم تهيأت فرصة للفيصلي من أجل اضافة هدف ثان لكن كرة إسلام سراج مرت بجانب القائم (33).

وفي الشوط الثاني، واصل الهلال سيطرته بحثا عن العودة الى اللقاء، وسدد الأوروغوياني نيكولاس ميليسي كرة قوية علت العارضة (64)، ثم انتقل الخطر الى الجهة المقابلة وتألق حارس الهلال العماني علي الحبسي عندما طار لكرة كوتينيو القوية وحولها لركنية (66).

ثم عاد مصطفى ملائكة ليتألق في مواجهة لاعبي الهلال وتصدى لكرة سالم الدوسري (67) ومن ثم لرأسية سلمان الفرج (70)، قبل أن ينحني في الدقيقة 73 أمام ركلة جزاء نفذها خربين.

وحاول الهلال في الدقائق المتبقية خطف هدف الفوز لكن دفاع الفيصلي تصدى لهجماته.