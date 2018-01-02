بالاس يفرمل انطلاقة مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي

لندن - وضع كريستال بالاس حدا لسلسلة الانتصارات المتتالية لمانشستر سيتي، بتعادله وإياه سلبا الأحد في المرحلة 21 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة أنقذ خلالها الحارس البرازيلي إيدرسون متصدر الترتيب من خسارة أولى هذا الموسم.

الى ذلك، أفسد أرسنال فرحة مدربه الفرنسي أرسين فينغر بانفراده بالرقم القياسي لعدد المباريات على رأس الجهاز الفني لفريق في الدوري الانكليزي الممتاز (811 مباراة)، بتلقيه هدف تعادل في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء، خلال مباراته مع وست بروميتش ألبيون.

في المباراة الأولى، أنقذ إيدرسون ركلة جزاء في الوقت القاتل من المباراة، ليجنب الاسباني جوسيب غوارديولا خسارته الأولى هذا الموسم، الا ان فريقه تلقى ضربة قوية بإصابة لاعبيه الأساسيين البرازيلي غابريال جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين وخروجهما.

وأوضح غوارديولا ان إصابة جيزوس "قد تبعده لشهر أو شهرين عن الملاعب"، معربا عن غضبه مما تعرض له لاعباه بالقول "الحكام عليهم ان يحموا اللاعبين (...) على الحكام ان يوفروا الحماية".

أضاف "كلنا نعرف الى أي حد الدوري الانكليزي قوي على الصعيد البدني (...) علينا ان نحمي اللاعبين".

وتفادى بالاس تفادى تلقي الهزيمة الثامنة تواليا ضد سيتي، وحرمه من مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية التي بلغ عددها 18 في الدوري. وبهذا التعادل، الثاني هذا الموسم مقابل 19 انتصارا، فشل سيتي في معادلة رقم بايرن ميونيخ الألماني القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى (19)، علما أن النادي البافاري حقق إنجازه بقيادة غوارديولا نفسه (موسم 2013-2014). كما فشل النادي الأزرق في الانفراد بالرقم القياسي المحلي للانتصارات المتتالية خارج ملعبه (11 فوزا، يتشاركه مع تشلسي).

وعلى رغم هذه "الخيبات"، يدخل سيتي سنة 2018 مبتعدا في صدارة ترتيب الدوري بفارق مريح يبلغ 14 نقطة عن تشلسي حامل اللقب، والذي انتزع المركز الثاني السبت على حساب مانشستر يونايتد.

ورأى المدرب الاسباني انه "علينا المحافظة على تركزينا. عندما نفوز، نركز على المباراة التالية، وعندما لا نفوز، يتوجب علينا ايضا التركيز على المباراة التالية"، وهي الثلاثاء ضد ضيفه واتفورد.

- جيزوس ودي بروين يلحقان بكومباني -

وفي مباراة الأحد، بدا ان جدول المباريات الضاغط يلقي بثقله على لاعبي غوارديولا. فبعدما سجلوا أربعة أهداف لثلاث مباريات على التوالي، عانوا للفوز على نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد الأربعاء، قبل ان تنتهي سلسلة انتصاراتهم على يد فريق من المهددين بالهبوط.

ومباراة الأحد هي الأولى لا يسجل فيها سيتي فيها منذ نيسان/أبريل.

وعجز سيتي عن تكرار سيناريو المواجهتين الأخيرتين اللتين خاضهما ضد كريستال بالاس (فاز مرتين 5-صفر). وكان الفريق اللندني خصما عنيدا وهدد مرمى الضيوف في أكثر من مناسبة، أخطرها عبر الهولندي باتريك فان آنهولت في الدقيقة 13، عندما سدد الكرة من خارج المنطقة فاصطدمت بالدفاع وكادت ان تخدع إيدرسون المتألق.

واضطر الفريقان الى إجراء تبديل مبكر بعد إصابة سكوت دان (كريستال بالاس) وجيزوس، ودخل بدلا منهما مارتن كيلي (20) والارجنتيني سيرخيو اغويرو (23) تواليا.

وكان غوارديولا خسر في مباراة نيوكاسل، جهود قائده وقلب دفاعه الدولي البلجيكي فنسان كومباني.

وبدت إصابة جيزوس خطيرة على غرار دان، إذ خرج الاول من الملعب والدموع تنهمر من عينيه، بينما بقي الأول لدقائق طويلة على أرض الملعب قبل نقله على الحمالة.

أما دي بروين الذي أصيب في ختام المباراة اثر تدخل قاس من جيسون بانشيون، فقال غوارديولا ان الفريق الطبي "سينظر في حالته غدا (الاثنين)، لمعرفة ما اذا كانت ضربة قوية فقط أو ثمة أمر آخر، لكن على الأرجح لن يكون جاهزا لمباراة واتفورد".

وأقر غوارديولا أن فريقه لم يقدم الكثير في الدقائق الـ45 الاولى "لكن الشوط الثاني كان أفضل بعض الشيء من الثاني. عانينا من بعض المشاكل لكن في النهاية حصلنا على نقطة بفضل مساعدة إيدرسون".

وانتظر سيتي في الشوط الثاني حتى الدقيقة 57 ليهدد مرمى كريستال بالاس، بتسديدة من الالماني ايلكاي غوندوغان مرت قرب القائم الايسر. وترك غوندوغان مكانه لرحيم ستيرلينغ.

وكان الألماني لوروا سانيه قريبا من وضع سيتي في المقدمة بتسديدة من زاوية ضيقة لكن الحارس الويلزي واين هينيسي تصدى لها (63).

وفي ربع الساعة الأخير، انتقل الخطر الى مرمى الضيوف. وكان أندروس تاوسند قريبا من الوصول الى شباك إيدرسون بعد عرضية من العاجي-الانكليزي ويلفريد زاها لكنه أطاح بالكرة فوق العارضة (77).

ومع دخول المباراة الوقت الضائع، خطف زاها ركلة جزاء بعد عرقلة من ستيرلينغ، الا ان إيدرسون تألق بمواجهة الصربي لوكا ميليفوييفيتش، ليحرم بالاس من هدف في الدقيقة (90+2).

- أرسنال يفرط بالنقاط الثلاث -

وأنهى سيتي العام مع 59 نقطة، مقابل 45 لتشلسي و44 ليونايتد.

وفي المباراة 811 لمدربه الفرنسي فينغر، وهو رقم يضعه في صدارة مدربي الدوري الانكليزي الممتاز متفوقا المدرب السابق ليونايتد السير أليكس فيرغوسون، فرط أرسنال بالنقاط الثلاث أمام وست بروميتش.

وانتظر أرسنال حتى الدقيقة 83 ليكسر التعادل السلبي، وتقدم بهدف سجله جيمس ماكلين خطأ في مرمى فريقه وست بروميتش.

وبدت نقاط المباراة في متناول "المدفعجية"، الى ان احتسب الحكم ركلة جزاء لوست بروميتش بعد ست دقائق، اثر لمس كالوم تشامبرز الكرة، ليحولها جاي رودريغيز في مرمى الحارس التشيكي بيتر تشيك.

ووجه فينغر بعد المباراة انتقادات الى الحكم مايك دين، معتبرا انه "لم ير" لمسة اليد، مضيفا "كان ثمة لاعب أمامه. لهذا شككت بقراره".

أضاف "لدينا برنامج (مباريات) صعب جدا وأعتقد اننا قاتلنا بقوة للفوز بالمباراة، الا اننا لم نحقق ذلك بسبب قرار سيء".

وتقدم أرسنال الى المركز الخامس برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة عن توتنهام الذي له مباراة مؤجلة، يخوضها الخميس ضد وست هام.