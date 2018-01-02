بداية قوية لهاليب وشارابوفا في دورة شينزين للتنس

شينزين (الصين) - حققت المصنفة أولى عالميا الرومانية سيمونا هاليب والمصنفة أولى سابقا الروسية ماريا شارابوفا، بداية جيدة لسنة 2018 في دورة شينزين الصينية للتنس، بفوز الاولى على الاميركية نيكول غيبز 6-4 و6-1 والثانية على الرومانية ميهايلا بوزارنسكو 6-3 و6-صفر الاثنين.

واحتاجت هاليب التي تسعى الى إحراز باكورة ألقابها في البطولات الكبرى عندما تشارك في بطولة استراليا المفتوحة بدءا من منتصف الشهر الحالي، الى ساعة وتسع دقائق لتخطي منافستها المصنفة 110 عالميا.

واعتمدت هاليب على ضربات أمامية قوية لحسم المجموعة الاولى ولم تجد مقاومة في الثاني لتحسم المباراة لصالحها.

وقالت هاليب (26 عاما) المتوجة عام 2015 بلقب الدورة التي تقام في المدينة الصينية الجنوبية "الجمهور كان غفيرا ومن الممتع اللعب أمام هذا العدد"، مضيفة "فزت باللقب هنا قبل ثلاثة أعوام واليوم حققت فوزي الاول كمصنفة أولى عالميا. أنا سعيدة وأستمتع بوقتي".

أما شارابوفا (30 عاما) المتوجة بخمسة ألقاب في البطولات الكبرى، فتشارك في الدورة الصينية للمرة الأولى، ولم تجد صعوبة في تخطي منافستها الرومانية المصنفة 56 عالميا في ساعة و20 دقيقة.

وكانت شارابوفا عادت الى الملاعب في نيسان/أبريل الماضي بعد إيقافها 15 شهرا بسبب تناولها مواد منشطة.

وأشادت الروسية بالجمهور الغفير في الملعب، مضيفة "هذه مشاركتي الاولى هنا وبالتالي لم أكن أدري ما يمكن توقعه".

وتلتقي هاليب في الدور الثاني الصينية دوان يينغيينغ، في حين تواجه شارابوفا الاميركية أليسون ريسكه.